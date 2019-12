Welt und Wirklichkeit begreifbar machen

„Faktenchecker“ startet weiter durch: Beim ambitionierten Projekt der Fränkischen Nachrichten gab es an der Kaufmännischen Schule jetzt eine „Schreibwerkstatt“ für Schüler.

Bad Mergentheim. Unter dem Titel „Faktenchecker“ wollen die Fränkischen Nachrichten und ihre Partner bei Schülern in der Region ein ausgeprägteres Bewusstsein für den Umgang mit der täglichen Flut an Neuigkeiten schaffen.

Permanent prasseln über das Internet via Facebook und Co. neue Nachrichten auf die jungen Leute ein. In Zeiten von „fake news“ wird es immer schwieriger, Wahres von Unwahrem unterscheiden zu können. Umso wichtiger ist es, die Medienkompetenz junger Menschen nachhaltig zu fördern.

Einblicke in die Praxis

Im Rahmen vom „Faktenchecker“ waren jetzt Redakteure der Fränkischen Nachrichten an der Kaufmännischen Schule in Bad Mergentheim zu Gast. Neben Einblicken in die tägliche, praktische Arbeit der Journalisten arbeiteten die Schüler mit den Experten auch an nachrichtlichen Texten.

Spektakuläre Ereignisse, Unfälle und Brände, Gerichtsverhandlungen – sie gehören ebenso zum Berufsalltag eines Lokalredakteurs, wie Beiträge aus den Themenbereichen Sport und Kultur, Politik und Wirtschaft. Und: Auch aus dem ganz Alltäglichen, Zwischenmenschlichen destillieren die Journalisten ihre Geschichten heraus, denn Zeitung soll nicht nur informieren, sondern darf und soll mitunter auch einfach Freude machen, so Melanie Müller und Marcel Sowa. Sie sprachen vor einer Klasse mit angehenden Industriekaufleuten (Lehrerin Ute Pflüger) und der Klasse WG 12/2 (Bettina Kraft).

Welt und Wirklichkeit

Was „tut“ seriöser Journalismus? Er gibt Ausschnitte aus Welt und Wirklichkeit wider, „übersetzt“ komplizierte Vorgänge in Sprache, die möglichst viele Verstehen, er trägt zur Aufklärung und Meinungsbildung bei.

In einer Stoffsammlung trugen die Schüler Argumente fürs Zeitunglesen zusammen: Man könne sich Allgemeinwissen ebenso aneignen wie die Vorgänge und Entwicklungen in der Region besser verstehen, so die Quintessenz der vielen engagierten Einzelbeiträge.

Und weil Wissen sich mit eigener Praxis im Hinterkopf noch besser „setzt“, galt es für die Schüler, einen Rohtext über einen Unfall zu redigieren und so in die richtige Form zu bringen.

Was ist wichtig an einem Fakten-Text, was muss an den Anfang eines Zeitungsbeitrags, was kommt in die Überschrift? Sind alle Fragen nach der Lektüre beantwortet, oder fehlt eine wichtige Quelle? Die Arbeit am konkreten Text schärft die Wahrnehmung und verbessert die eigene Ausdrucksfähigkeit.

Das Projekt „Faktenchecker“ soll genau dieses journalistische Basiswissen vermitteln. Wer liest, verbessert zudem seine Sprachfähigkeiten und kann sich richtig und verlässlich über Ereignisse und Entwicklungen auf lokaler und regionaler, aber auch nationaler und internationaler Ebene informieren, kurz: die Medienkompetenz steigt, seriöse Berichterstattung und „fake news“ können besser unterschieden werden..

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.12.2019