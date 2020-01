Welche Perspektiven hat das Rebhuhn?

Gibt es eine Chance für das Rebhuhn im Raum Bad Mergentheim? Über diese Frage berieten jetzt Fachleute mehrerer Verbände und Organisationen.

Bad Mergentheim. Teilnerhmer aus Naturschutz, Wissenschaft, Jagd, Landwirtschaft, Naturschutz, Verwaltung und Politik diskutierten in Rottenburg-Ergenzingen bei einer gemeinsam organisierten Tagung (LJV, WFS, NABU, OGBW, LEV TÜ). Die Fachtagung „Perspektiven für das Rebhuhn – Status quo, Fördermöglichkeiten und Wege zum Erfolg“ rückte die Zukunft des vom Aussterben bedrohten Feldvogels in den Mittelpunkt.

Das Fazit des zweitägigen Austauschs: Ja, eine Zukunft für das Rebhuhn ist möglich. Doch dafür brauche es mehr Lebensräume, mehr finanzielle Förderung für erfolgreiche Schutzvorhaben und einen ganzheitlichen Ansatz, gerade auch durch das Bejagen von Fuchs, Marder, Waschbär und Marderhund. „Wer also in Zukunft Pelze aus heimischer Jagd trägt, lebt nachhaltig und hilft den Rebhühnern, Fasanen, Lerchen und Hasen ihren Bestand wieder aufzubauen“, schreibt die Kreisjägervereinigung in einer Pressemitteilung. Wer er in der Brut- und Aufzuchtzeit darauf achte, dass Hauskatzen nicht wildern, trage ebenso zum Erhalt der gefährdeten Hühnervögel, aber auch zahlreicher Singvögel bei.

Im Rahmen des Wildtiermonitorings soll nun im Norden Baden-Württembergs, genauer gesagt in den Bad Mergentheimer Stadtteilen Löffelstelzen und Edelfingen sowie im Lauda-Königshofener Stadtteil Oberbalbach, in denen Dank der aktiven Hege durch die Jagdpächter noch Rebhühner vorkämen, ein weiteres Referenz- bzw. Zählgebiet entstehen.

Hierzu findet Anfang März eine Einführungsveranstaltung der Wildforschungsstelle Aulendorf und der Allianz für Niederwild zusammen mit der Kreisjägervereinigung Mergentheim im Jägerhaus Schüpferloch statt, zu der alle am Thema Interessierten kommen können. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Um das Monitoring durchführen zu können, werden zahlreiche Freiwillige benötigt, die sich anhand von Kartenmaterial um eine ausgewiesene Fläche (Transekt) bewegen und die scheuen Feldhühner „verhören“.

Bei der Einführungsveranstaltung wird für die Ehrenamtlichen ein kleiner Vortrag zum Thema Rebhuhn, Bestandssituation und Monitoringverfahren gehalten.

Die Methode wird detailliert erläutert und im Anschluss werden dann die Transektkarten und die Lautsprecher ausgegeben und die freiwilligen Helfer mittels ortskundiger Personen zu ihren Transekten „dirigiert“. Zudem ist derzeit gerade noch ein Pilotprojekt geplant, in dem Rebhühner mit Hilfe bioakustischer Verfahren, also Tonaufnahmegeräten, erfasst werden sollen. Dieses soll in den teilnehmenden Revieren auch gleich angewandt werden.

Die Einführungsveranstaltung steht der gesamten Bevölkerung offen, aber auch den Kommunen und den Natur-, Landschafts- und Pflegeverbänden . Weitere Auskünfte erteilen Kreisjägermeister Hariolf Scherer und Hegeringleiterin Iris Konrad. kjv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020