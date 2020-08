Weithin der älteste aktive Notarzt

Der Bad Mergentheimer Giuseppe Lopez ist mit seinen 73 Jahren im weiten Umkreis der älteste aktive Anästhesist und Notarzt. Tätig ist er aktuell noch im Raum Öhringen.

Bad Mergentheim/Öhringen. Seine 73 Jahre sieht man Giuseppe Lopez nicht an. Was ihn jung hält, wollen wir wissen. „Die Arbeit!“ Die macht er mit Leidenschaft, Herz und jeder Menge Engagement. Nein, er sei keineswegs der älteste praktizierende Arzt, stellt er gleich zu Beginn des Gesprächs klar. Es gebe da noch einen Hausarzt, der habe ihm noch etwas Alter voraus. Zumindest aber ist der Mergentheimer im weiten Umkreis der älteste aktive Anästhesist und Notarzt.

In die Kurstadt verschlagen hat es den aus Apulien stammenden Mediziner gleich nach dem Studium in Mailand und Rom. Hier hatte er Angehörige – mancher wird sich noch an seinen Bruder erinnern, der in Mergentheim Restaurants führte, die für ihre gute Klientel bekannt waren. Als Italiener in Deutschland ein Restaurant zu führen, ist nicht so ganz selten. Doch gleich nach dem Medizinstudium über die Alpen zu wechseln, um im Caritas-Krankenhaus die erste Stelle anzutreten, das ist schon besonders, speziell, wenn mal überhaupt der erste in der Familie ist, der sein Studium anging.

Als viertes der insgesamt siebenköpfigen Geschwisterschar war er familienintern Beispiel gebend: seine jüngste Schwester entschied sich ebenfalls fürs Medizinstudium – und auch sie zog es aus der knapp unterhalb des Stiefelsporns gelegenen, von den Phöniziern gegründeten heutigen Hafenstadt Barletta gen Norden. Sie praktiziert im norditalienischen Genua, obwohl die Herkunftsstadt – das „Kalifornien Italiens“, wie Lopez schwärmt – nicht nur schön gelegen, sondern auch immens geschichtsträchtig ist.

Sammelpunkt der Ritterheere

Langobarden und Normannen sah die heute knapp 100 000 Einwohner zählende Stadt, das erste Isis-Heiligtum auf Römischem Boden, zur Kreuzzugszeit als wichtiger Sammelpunkt der Ritterheere Niederlassungen des Deutschen Ritterordens, der Templer und der Johanniter.

In Bad Mergentheim fühlten er und seine Frau sich von Anfang an pudelwohl. Bis heute schwärmt er von Ärzten mit Ausstrahlung, auf die er gleich zu Beginn seiner Karriere in Bad Mergentheim traf. Solche Vorbilder animieren, und Lopez stürzte sich neben der Tätigkeit als Anästhesist auf den Bereich der Notfallmedizin, die zu dieser Zeit in Baden-Württemberg strukturiert ausgebaut wurde.

Viele Kliniken kennengelernt

Nach mehrjähriger Tätigkeit in der Kurstadt lernte er als Honorararzt etliche Krankenhäuser in Deutschland kennen. Einige Jahre wirkte er am heute zur SLK-Kliniken Heilbronn GmbH gehörenden Bad Friedrichshaller Klinikum am Plattenwald und am Schorndorfer Krankenhaus. Inzwischen ist er als Anästhesist und leitender Notarzt im Hohenloher Krankenhaus Öhringen letztlich wieder zum ersten Arbeitgeber zurückgekehrt.

Als Anästhesist und Leitender Notarzt habe er, wie alle Notärzte, viel Bitteres erlebt, berichtet Lopez. Nicht alle, zu denen man gerufen werde, könne man retten. Unverdrossen kämpft er auch im die Arbeit erschwerenden Corona-Schutzanzug bei Unfällen auf der Autobahn 6 ebenso wie bei Hausunfällen und anderen gesundheitlichen Notsituationen um jeden Patienten.

Um schnell zu entscheiden, die richtigen Maßnahmen einzuleiten, ist Fitness erforderlich: Eigentlich halte ihn der Beruf fit, berichtet er – und ab und zu jogge er auch, um fit zu bleiben. Denn das muss der Anästhesist auch bei komplizierten und manchmal lange dauernden Operationen sein. Er legt Wert darauf, Patienten nach der OP bis zum Krankenbett zurück zu geleiten und ihnen mit ein paar Sätzen Mut zu machen.

Ganz wunderbare Situationen, die regelrechtes Lebenselixier sind, gebe es natürlich auch, etwa, wenn Wiederbelebungen gelingen, ein Patient die Augen wieder aufschlägt, oder sich ein Diabetiker im Unterzucker nach der rechtzeitig gegebenen Glukagonspritze „wie Lazarus“ wieder aufsetzt.

Als Arzt schlägt Giuseppe Lopez natürlich gern dem Tod ein Schnippchen, muss aber auch hinnehmen, wenn das nicht gelingt. Ganz ernst wird er, als er von einer Sterbenden berichtet, die ihm ihre persönliche Situation anvertraute. Seit Jahren hatte sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter gehabt, wusste nur, dass sie irgendwo am Bodensee leben würde. Der Arzt setzte sich unter anderem mit der Polizei in Verbindung, um die Tochter zu finden. Es war Mitternacht, als sie endlich am Sterbebett eintraf. Die beiden zusammenzuführen und ihnen noch zwei gemeinsame Stunden und einen versöhnten Abschied voneinander zu ermöglichen, machte den Arzt, der auch schon mal letzter Vertrauter von Patienten ist, froh. „Das war meine beste medizinische Leistung.“

„Eine der besten der Welt“

Lopez wechselt das Thema: Er schätzt die medizinische Versorgung in Deutschland als eine der besten der Welt ein. Kaum sonst irgendwo gebe es eine so gute Versorgung für alle, bis hin zur hier überall recht schnell erreichbaren intensivmedizinischen Versorgung.

Andernorts – und da denkt der längst zum Deutschen gewordene Arzt auch an sein Geburtsland – müssten Patienten oft lange auf Behandlungen warten. Fast überall seien die Wege insbesondere zu intensivmedizinisch ausgestatteten Krankenhäusern weiter, bei schlechter funktionierenden Gesundheitssysthemen kämen Menschen oft zu spät ins Krankenhaus, und wenn dann – etwa infolge der aktuellen Pandemie – auch noch Betten knapp werden, würde es kritisch.

Große Leidenschaft

Lopez denkt noch lange nicht an den Ausstieg aus dem Beruf. Seine Leidenschaft für die Medizin haben seine drei Kinder nur passiv übernommen: Sie schlugen ganz andere Laufbahnen ein, verlegten sich auf Jura und ähnliches. Die Liebe zu Italien aber ist ihnen allen geblieben, die Verbindungen ins Herkunftsland werden sorgsam gepflegt. Wenn er Urlaub macht, zieht es den kontaktfreudigen Dottore ans Meer, am liebsten dahin, wo das Leben pulsiert. Diesbezüglich fordert das Corona-Jahr natürlich auch von ihm Einschränkungen. Er rät zur Vorsicht, aber auch vor zu viel Corona-Angst ab: Paranoia könne einem zu vieles vermiesen.

