Weißer Sonntag wird auf Raten gefeiert

Bad Mergentheim.Es ist ein kleines Häuflein an Kommunionkindern, das zusammen mit Pater Basil, zu den Klängen des Liedes „Unser Leben sei ein Fest“ in die Marienkirche zur Erstkommunionfeier einzieht. Traditionsgemäß wird die Erstkommunion am Weißen Sonntag, am Sonntag nach Ostern, durchgeführt. In Bad Mergentheim wurde in diesem Jahr die Feier ursprünglich auf den 3. Mai im Münster festgelegt. Dann kam die Corona-Krise und hat diesen Termin zunichte gemacht.

Die Sicherheit und Gesundheit hat auch in der Kirche oberste Priorität. Sicherheitsabstände beim Gottesdienstbesuch, keine Lieder mehr singen, Hände desinfizieren, sind die derzeit gebotenen Vorsichtsmaßnahmen. Aus Rottenburg kommen klare Vorgaben.

„Unser Bischof Dr. Gebhard Fürst hat verfügt, die Erstkommunionfeiern in Kleingruppen durchzuführen“, sagte Schwester Katharina von der Kirchengemeinde St. Johannes. 30 Kinder sollten in diesem Jahr ihre Erstkommunion im Bad Mergentheimer Münster empfangen. Daraus werden jetzt verschiedene Kleingruppen. Ein Kind hat bereits seine Einzelkommunion empfangen. Zwei weitere Kinder haben ihre Erstkommunion zusammen mit anderen Gläubigen im regulären Sonntagsgottesdienst gefeiert und vier Kinder wollen ihre Erstkommunion im Jahr 2021 feiern.

In Bad Mergentheim haben vor kurzem folgende Kinder ihre Erstkommunion feierlich begangen: Maximilian Braun, Mauro Generoso, Clara Herold, Julius Löw, Can Luca Straka und Vincent Stöckel.

Die nächste Erstkommunionfeier in Bad Mergentheim findet am 26. September statt.

Schwester Katharina hat die Erstkommunionkinder auf ihren großen Tag vorbereitet. „Mir ist es besonders wichtig, den Kindern die Freundschaft mit Jesus nahezubringen und dass diese Freundschaft etwas Lebendiges ist.“ Der Gottesdienst wird musikalisch umrahmt vom Kinder- und Jugendchor St. Johannes, unter der Leitung von Michael Müller.

Zu Beginn der Feier bekennen die Kinder ihren Glauben, zünden ihre Kommunionkerzen an der Osterkerze an. Die Kommunionfeier steht unter dem Motto „Jesus, erzähl uns von Gott“. Schwester Katharina verknüpft ihre Predigt mit dem Evangelium des Sonntags, dem Emmausgeschehen und legt dabei verschiedene Bilder zugrunde, wie ein Paar Sandalen: „Jesus will mit dir gehen, auf all deinen Wegen“. Die Bibel symbolisiert: „Gott spricht mit dir, Jesus will uns von Gott erzählen“. Das gebrochene Brot will uns sagen, „Ich teile mit dir mein Leben“.

Zusammen mit ihren Eltern und Angehörigen empfangen die Kinder ihre erste Heilige Kommunion. hl

