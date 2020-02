Weinbaupräsident: „Weiter so“ soll es nicht geben

Markelsheim/Weinsberg.Württembergs Weinwirtschaft muss sich auf veränderte gesellschaftliche Ansprüche einstellen. Diese klare Aussage stand im Mittelpunkt des Berichts von Weinbaupräsident Hermann Hohl anlässlich der Jahrespressekonferenz in der Weinsberger Verbandszentrale.

Auf der Absatzseite müssen Verbrauchertrends erkannt und produktionsseitig neue wissenschaftliche und fachliche Erkenntnisse umgesetzt werden. Vielfach werde ein Umdenken notwendig sein, um der jungen Generation eine Zukunftsperspektive bieten zu können.

Verbraucher in der Pflicht

Aber auch das Einkaufsverhalten und die Wertschätzung über den Einkaufspreis hinaus, werden in der Entwicklung der Weinwirtschaft künftig eine entscheidende Rolle spielen und hier sieht Hermann Hohl auch die Verbraucher in der Pflicht. Im Rahmen des Pressegespräches wurde auch der Jungwinzerpreis 2020 verliehen. Gemeinsam mit der Württembergischen Weinkönigin Tamara Elbl überreichte Präsident Hohl die Urkunde an die Ingelfinger Nachwuchswengerter Yannik und Gerrit Schmezer vom Weingut Gaufer.

Die beiden Jungwinzer wollen mit der von ihnen kreierten Weinlinie „Wine for Vibes“ (Weine für Stimmung) unkomplizierte, ungezwungene Trinkweine mit hohem Qualitätsanspruch assoziieren, die auf die Zielgruppe der jungen Verbraucher ausgerichtet sind und damit vor allem junge Menschen für das Thema Wein gewinnen.

Das Jahr 2019 werde für den Deutschen Weinbau als das Jahr des Volksbegehrens „Pro Biene“ in Erinnerung bleiben, so der Präsident in seinem Jahresrückblick. Am Ende eines mehrmonatigen Gesprächsprozesses stehen für Hohl gemeinsam mit vielen Umweltverbänden vereinbarte Ziele und die Möglichkeit einer Zukunftsoffensive für die Weinbaubetriebe in Württemberg. Mit dem vollständigen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel wäre eine Produktion von Nahrungs- und Genussmitteln unmöglich geworden. Jetzt sei er optimistisch, dass die vereinbarten Reduktionsziele langfristig umsetzbar sind.

Der integrierte Pflanzenschutz findet in der Praxis bereits flächendeckende Anwendung. Seit vielen Jahren werden biologische, biotechnische, pflanzenzüchterische sowie anbau- und kulturtechnische Maßnahmen im Weinbau berücksichtigt, um die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß zu beschränken. Hohl ist sich sicher, dass die Reduktionsziele im Pflanzenschutz nachweislich erreichbar seien.

Die Weinwirtschaft in Württemberg werde auch in Zukunft bestrebt sein, alternative Methoden verstärkt einzusetzen. Für die Praxis von hoher Relevanz seien dabei die Förderung modernster Pflanzenschutztechnik, die Erweiterung eines Warn- und Prognosesystems für Pilzkrankheiten, der Ausbau der Beratung und Forschungstätigkeit und ein ausgedehntes Weiterbildungsangebot.

Durch die Ausweitung von Blühflächen auf Brachflächen und durch Blüheinsaaten in Weinbergen würden die Weingärtner einen zusätzlichen Beitrag zur Artenvielfalt leisten. Württembergs Weingärtner seien sich der Verantwortung bewusst, dass sie ihre Betriebe nur in einer intakten Umwelt an ihre Nachfolger übergeben können. Dies wird mit Blick auf die Statistik auch nötig sein, denn in den letzten 20 Jahren halbierte sich die Zahl der Weinbaubetriebe in Württemberg.

Zahl von Biobetrieben soll steigen

Hohl sieht in den kommenden Jahren ein Ansteigen der Anzahl von Biobetrieben. Diese Entwicklung sei unterstützenswert, wenngleich jeder Weingärtner für sich entscheiden sollte, ob er diesen Schritt gehen möchte. Auch müssen die notwendigen Vermarktungschancen und Absatzmöglichkeiten gegeben sein.

Der Weinbauverband Württemberg sei offen für den Dialog mit Verbrauchern und Umweltverbänden und werde die regelmäßigen Dialogforen ausweiten. Mit Unterstützung des Deutschen Weininstitutes sollen Verbraucher zukünftig mit Infoständen auf Weinfesten oder anderen Veranstaltungen über die Weinbaupraxis informiert werden.

Bereits seit Jahren wird im deutschen Weinbau über die Neugestaltung des Weingesetzes diskutiert. Die Weinbezeichnungen sollen für Verbraucher besser ersichtlich werden, denn das heutige Bezeichnungssystem findet nur noch wenig Beachtung bei den Verbrauchern und wird dabei häufig als unverständlich und zu kompliziert empfunden. Jetzt soll das Bezeichnungsrecht vereinfacht werden, um mehr Transparenz für Verbraucher und Erzeuger im derzeitigen Bezeichnungsdschungel zu schaffen. Außerdem sollen die deutschen Regelungen an das geänderte europäische Weinbezeichnungsrecht angepasst werden, das Herkunftsbezeichnungen mit einer Qualitätsorientierung verknüpft.

Die deutsche Weinbranche ist sich einig, dass die Profilierung der geschützten Herkunft an zwei Leitsätzen ausgerichtet sein muss: Die Angabe einer Herkunft beinhaltet ein Qualitätsversprechen und kleinere Herkünfte müssen ein größeres Qualitätsversprechen beinhalten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020