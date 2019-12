Weihnachtsmarkt mit ganz besonderer Atmosphäre

Bad Mergentheim.Bereits zum zehnten Mal verwandelte sich die Wandelhalle, das Vestibül und der Hallenvorplatz im Kurpark in einen Weihnachtsmarkt mit einer ganz besonderen Atmosphäre.

Die Idee zu diesem vorweihnachtlichen Event auf dem Areal des Kurparks hatte übrigens Kurdirektorin Katrin Löbbecke, die am Freitag persönlich den Weihnachtsmarkt eröffnete. Von Freitag bis Sonntag präsentierten dort drei Tage lang zahlreiche Aussteller wie Kunsthandwerker und Hobbykünstler in stimmungsvoller weihnachtlicher Umgebung ein riesiges Angebot an Geschenkideen.

Neben Weihnachtsdekorationen wurden Handarbeiten, Schmuck, Spielzeug und Mode angeboten. Von den Ständen vor der Wandelhalle stiegen den Besuchern die verführerischen Düfte von heißem Glühwein aller Variationen und köstlichem Weihnachtsgebäck in die Nase.

Als ganz besondere Hingucker erwiesen sich die Egli-Figuren und wunderschöne Weihnachtskrippen. Und wer Lust auf Eisenbahnfahren verspürte, der konnte – ob groß oder klein – auf einer echten Dampfeisenbahn einige Runden drehen. Drinnen in der Wandelhalle sorgte ein umfangreiches und erlesenes Musikangebot für universellen Hörgenuss, von Klassik und Swing mit dem Kur- und Salonorchester über stimmungsvolle Weihnachtsmusik mit der Jugendmusikschule der Stadt oder der Gitarrengruppe Neunkirchen, internationale Weihnachtslieder mit den Rotweinschlotzern, Harfenklänge mit Bärbel Buß und Instrumentals und Liedern zur Weihnacht mit Entertainer Ralf Klenk bis hin zu Jazz mit Spink, dem Chor der Balbachschule Unterbalbach, Gospels und Weihnachtssongs mit „Voice Village“ und weihnachtlicher Blasmusik mit der Musikapelle Wachbach. Sogar der Weihnachtsmann gab sich die Ehre und hatte allerlei Leckereien und Geschenke für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher mitgebracht. Nur einer wollte beim vorweihnachtlichen Feiern nicht so richtig mitmachen, der Wettergott, der einige Male versuchte, mit nassen Einlagen das festliche Geschehen zu stören. habe

