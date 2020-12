Bad Mergentheim.Das Weihnachtslicht holen, können Interessierte am Heiligen Abend in der Schlosskirche. Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet eine weihnachtliche Andacht mit Liedern, Bibeltext und Gebet. Man kann das Weihnachtslicht für sich, seine Familie oder andere Menschen in Form einer Kerze aus der Kirche mitnehmen. Die Andacht findet dreimal statt: um 15 Uhr, 15.45 und 16.30 Uhr. Die Corona-Bestimmungen gelten, daher wird nur eine begrenzte Anzahl Menschen bei einer Andacht dabei sein können und man muss seine Kontaktdaten hinterlegen. Einlass ist zehn Minuten vor Beginn. Man kann sich nicht für diese Andacht voranmelden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020