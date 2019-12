Weihnachtskrippe einmal anders

Bad Mergentheim.Wer aus der Stadt kommt und den Alemannenweg hinaufläuft oder -fährt, der erblickt, genau an der Einmündung der Kolbstraße ganz besondere Figuren. Geschaffen hat das Ensemble Günther Etzl (Bild), und der ist bekennender Asterix-Fan. Das ist auch der Grund dafür, dass die Figuren doch sehr an einen Comic erinnern. Dem vielfach engagierten Bürger sitzt der Schalk im Nacken – kein Wunder, ist er doch auch bei den Lustigen Gesellen aktiv. Und das kann man den 17 Figuren ansehen – auch, wenn sie natürlich keine 1:1-Kopien sind. Aber egal, ob Vögelchen, Schafe, Ochs und Esel oder eben die Menschen: Wer genau hinschaut, erkennt dann doch gewisse Ähnlichkeiten mit Akteuren aus dem französischen Kult-Comic. „Ich wollte einfach mal eine ganz andere Krippe machen“, sagt Etzl. Und so hat er die 17 Figuren entworfen, ausgesägt, bemalt und dann, beginnend mit dem ersten Advent, in seinem Vorgarten aufgestellt. Angesprochen auf sein Werk wird Etzl öfters. „Die Leute sagen mir, dass sie mit viel Interesse hinschauen. Und dass die eine oder andere Figur irgendwie bekannt vorkommt“, sagt der schmunzelnde Schöpfer dieser außergewöhnlichen Weihnachtskrippe hoch erfreut. HP/Bild: Kuhnhäuser

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019