„Weihnachtsfreuden trotz Corona“

Bad Mergentheim.Fast überall werden Weihnachtsmärkte abgesagt – in Bad Mergentheim dagegen hat man sich den Gegebenheiten angepasst und versucht, das Bestmögliche aus der Situation, sprich: den Corona-Vorgaben zu machen. Laut OB Udo Glatthaar wollte man auf keinen Fall nichts tun, also wurde ein Konzept Weihnachtsfreude entwickelt. „Es ist eine win-win-Situation: die Besucher freuen sich über eine willkommene Abwechslung und die Marktbeschicker sind froh um jede Art der Unterstützung“, so Glatthaar im Video-Interview mit den Fränkischen Nachrichten.

Um der aktuellen Situation gerecht zu werden und Menschenansammlungen zu vermeiden, stehen die insgesamt 19 Stände in der gesamten Innenstadt verteilt. Die Hütten sind bis zum 19. Dezember täglich geöffnet außer sonntags.

Zwischendurch war auch angedacht, den Weihnachtsmarkt in den Schlosshof zu verlegen. Mit der jetzigen Lösung ist die City-Gemeinschaft aber deutlich zufriedener. Laut Hans-Joachim Kuhn, Vorsitzender Citygemeinschaft sei man froh, dass diese Lösung gefunden worden sei. In der Fußgängerzone herrscht übrigens Maskenpflicht – das Ordnungsamt ist viel unterwegs und kontrolliert die Einhaltung der Vorgaben. Vor allem die Bildung von Hotspots soll vermieden werden. Statt vier Tagen Weihnachtsmarkt gibt es diesmal also drei Wochen lang Bad Mergentheimer Weihnachtsfreuden – und das täglich von 12 bis 19 Uhr. ol

