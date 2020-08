Wassernot im Weinberg ein Thema

Markelsheim.Der Weinbau im Taubertal ist ein bedeutendes und traditionsreiches Kulturgut, welches das Leben und die Menschen in diesem idyllisch gelegenen Landstrich prägt. Davon konnte sich Nina Warken, Mitglied des Bundestags für den Wahlkreis Main-Tauber/Neckar-Odenwald, bei ihrem Besuch bei den Weingärtnern Markelsheim selbst ein Bild machen.

MdB Warken zeigte großes Interesse an den Themen, die an diesem Tag auf der Agenda standen. Die Herausforderungen des fortschreitenden Klimawandels auf den regionalen Weinbau im Taubertal waren Schwerpunkt des Gesprächs der Markelsheimer Weingärtner mit MdB Waken und der Vorsitzenden der Frauenunion Bad Mergentheim Theresia Paul. Besonders beeindruckt war Nina Warken von der vom Weinbauverein Markelsheim beauftragten Machbarkeitsstudie zur Wasserversorgung in den Weinbergen, an der sich die Markelsheimer beteiligt haben. Denn gerade die zunehmenden Dürreereignisse der vergangenen Jahre zeigen eindrucksvoll die Notwendigkeit, neue Wege bei der Wasserversorgung zu gehen.

Zukunftsperspektiven

Weitere Themen waren die aktuelle Branchensituation im Weinbau, die Beiträge von Kleinbetrieben an die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und die Zukunftsperspektiven für junge Winzer.

„Wir haben mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, auf die wir nur bedingt Einfluss nehmen können“, erklärte Michael Schmitt, geschäftsführenden Vorstandsvorsitzender der Weingärtner Markelsheim, der Bundestagsabgeordneten und ergänzte: „Deshalb sind wir besonders dankbar für das offene Ohr seitens der Politik.“ wgm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.08.2020