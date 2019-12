„Was wärst Du lieber: Arm oder reich?“

Bad Mergentheim.„Weihnachten – Mach’s wie Gott, werde Mensch“, hieß das Thema des jüngsten Treffens der für jeden offenen Reihe „Treffpunkt*Gott“, zu der gut 40 Besucher jeden Alters in den Mariensaal des katholischen Gemeindehauses kamen.

Zu Beginn wies Schwester Katharina auf die Bedeutung des Advents hin, auf den sich jeder vorbereiten sollte, damit Advent und Weihnachten bewusst begangen werden könnten.

Begleitet von Schwester Kathrin und Jens Jörgensmann stimmte man sich musikalischen auf das Thema ein, etwa mit dem Kanon: „Nun ist die Zeit der kleinen Schritte. Gott kommt als Mensch in unsere Mitte: unauffällig, unerkannt hat er sich uns zugewandt“.

Betrachtet wurden dann die mitgebrachten Bilder unterschiedlicher Menschen, die an der Wand unter den Überschriften „Ein Bote/eine Botin Gottes“, „Gottes Ebenbild“, „Gott wird Mensch“ und „Ein Mensch“ geordnet waren. Die Frage ging an die Versammelten, unter welcher Überschrift sie ihr Bild gerne sehen würden. Einige gaben ihre Begründung bekannt und auch in den Tischgruppen wurde kurz diskutiert.

Das anschließende Entscheidungsspiel „Was wärst du lieber?“, brachte alle in Bewegung, musste man sich doch zu dem jeweiligen Schildträger in die entsprechende Stelle des Raumes bewegen.

Es ging um die Entscheidungen zwischen: arm und reich, angewiesen und unabhängig, sterblich und unsterblich, begrenzt und grenzenlos, ohnmächtig und allmächtig sowie fehlerhaft und vollkommen. Die Entscheidungen sollten dabei den Wunsch ausdrücken und nicht den Ist-Zustand.

Immer ein bisschen besser

Und so wurde deutlich, dass die Menschen immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen besser sein wollen. Es entspricht unserem Bild von Gott, dass er eben grenzenlos, allmächtig oder vollkommen ist. Doch Gott wird an Weihnachten ja Mensch, was bedeutet, dass er die Gegenseite, das Unvollkommene, wählt.

Im Tischgespräch wurde eifrig über das Warum dieser Gottesentscheidung gesprochen und was es im Einzelnen auslöst. Ein kurzes Gedicht und eine Geschichte von einem kleinen Jungen auf dem Weg zu Gott gipfelte in der Frage: „Wie viel Gott steckt in jedem Menschen?“

Der erste Teil schloss mit dem Lied: „Du bist da, wo Menschen leben, du bist da, wo Leben ist.“ Der zweite Teil bestand aus unterschiedlichen Angeboten, die in acht Workshops mündeten: Kerzen verzieren, Weihnachtskarten gestalten, Gottes Wunschzettel, Advent-Streichliste, „Engel-?“, Lebens- und Glaubensweg, Bibliodrama zu Maria und das offene Café.

Knapp 70 Minuten hatte man für die Erarbeitung Zeit. Im Schlusskreis wurden die Ergebnisse zusammengetragen: tolle Kerzen, schön gestaltete Weihnachtskarten und interessante Berichte aus den Gesprächs- und Darstellungskreisen. Beim anschließenden Mitbringbuffet, das wieder sehr umfangreich und abwechslungsreich war, konnten sich die Teilnehmer im persönlichen Gespräch über ihre Eindrücke und Empfindungen austauschen. Mit einem gemeinsamen Gottesdienst endete dieser interessante und aufschlussreiche Tag.

Nächste Termine

Gespannt sein kann man jetzt schon auf die nächsten Termine der Reihe „Treffpunkt*Gott“ im Jahr 2020 und zwar am Samstag, 7. März mit dem Thema „Berufung – Hören, wer ich sein kann!“ in Bad Mergentheim, am Samstag, 16. Mai zum Thema „Pfingsten – Was mich begeistert!“ ind Markelsheim und am Samstag, 7. November zum Thema „Heiligenstatuen aus Stein oder lebendige Begleiter?“ ind Bad Mergentheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019