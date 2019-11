Was kann bei Multipler Sklerose helfen?

Medikamente, Sport, Naturheilkunde – was hilft bei Multipler Sklerose? Das erfahren Betroffene beim MS-Tag im Caritas-Krankenhaus am Samstag, 16. November.

Bad Mergentheim. Dabei geht es nicht nur um das Vermitteln aktueller Forschungsergebnisse: das vielfältige Angebot umfasst auch Workshops und Informationsstände.

Für MS-Betroffene in der Region hat sich der jährliche MS-Tag im Caritas-Krankenhaus als wichtiger Anlaufpunkt für aktuelle Informationen zu Fortschritten und Entwicklungen bei der Therapie der chronisch-entzündlichen Nervenerkrankung etabliert.

Alle Betroffenen und Interessierten kommen bereits zum 10. Mal in Folge zum Informationstag rund um das Thema MS zusammen. Ärzte und Therapeuten stehen von 10 bis 15 Uhr für Fragen bereit und geben praxisnahe Tipps für den Alltag mit MS.

Der Chefarzt der Klinik für Neurologie am Caritas und MS-Experte, Privatdozent Dr. Mathias Buttmann, gibt einen Rückblick auf zehn Jahre Fortschritte und Erfolge, aber auch Fehlschläge und Probleme in der medikamentösen MS-Therapie. „Was haben wir erreicht, welche Fragen sind noch ungelöst und wo könnte die Reise hingehen?“ Diesen Fragen stellt sich der Facharzt für Neurologie, der seit Jahren auch als ärztlicher Beirat in der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft DMSG aktiv engagiert ist. Große Bedeutung haben neben der medikamentösen Therapie unterstützende und begleitende Ansätze beim Umgang mit MS. So können Sport und Bewegung nachweislich helfen, die Lebensqualität zu verbessern. Mit dem Thema „Sport und Bewegung bei MS“ wird sich Prof. Dr. Mathias Mäurer, Chefarzt der Klinik für Neurologie im Juliusspital Würzburg, in seinem Vortrag beschäftigen und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse vorstellen. Von großem Interesse, jedoch teils umstritten, ist die Wirkung von naturheilkundlichen Methoden bei MS. „Welche Ansätze bietet die Naturheilkunde bei MS? Welche Wirkungen sind wissenschaftlich belegt, welche Verfahren können Symptome mildern und wovon muss man abraten?“ Diese spannenden Fragen beantwortet Prof. Dr. Roman Huber, Leiter des Zentrums für Naturheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg. Die drei Referenten stehen im Anschluss an ihre Vorträge für Fragen zur Verfügung. Neurologen des Caritas stellen sich außerdem in der Fragerunde „Meet the Expert“ gemeinsam mit niedergelassenen Neurologen aus dem Main-Tauber-Kreis den Fragen. In den Pausen sind außerdem wieder Einzelgespräche mit den Neurologen möglich. Eingebettet sind die Vorträge auch in diesem Jahr in ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Informationsständen und Workshops. Die Physiotherapeutin Karin Lessing stellt Bewegungsübungen für MS-Betroffene vor; die Logopädin Jacqueline Reinhard informiert über Hilfe bei Schluckstörungen; die Ergotherapeutin Susanne Ziegler gibt Tipps zum Training kognitiver Fähigkeiten und zwei speziell weitergebildete Krankenpfleger demonstrieren unterstützende Pflegetechniken wie Kinaesthetics. Auch das Thema Aromatherapie ist kompetent vertreten.

Rund um Hilfen und Leistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit informiert der Pflegestützpunkt des Main-Tauber-Kreises. Mehrere Sanitätshäuser stellen Hilfsmittel für den Alltag vor. Außerdem präsentieren die örtliche „Amsel“-Selbsthilfegruppe und die DMSG-Landesverbände Baden-Württemberg und Bayern wichtige Angebote für Betroffene. Mehr Informationen unter www.ckbm.de.

Die Vorträge: 10 Uhr Medikamente bei MS: 10 Jahre Rückblick und Ausblick (Priv.-Doz. Dr. Mathias Buttmann, Caritas-Krankenhaus); 11 Uhr Sport und Bewegung bei MS (Prof. Dr. Mathias Mäurer, Juliusspital Würzburg); 14 Uhr Naturheilkunde bei MS (Prof. Dr. Roman Huber Uni Freiburg). Die Workshops: 12 Uhr (Dauer ca. 30 Minuten ): Aktiv bleiben mit MS – „Übungen für jeden Tag“ mit Karin Lessing, Physiotherapeutin sowie „Hilfe bei Schluckstörungen“ und „Kinaesthetics: Bewegungsfähigkeit entwickeln – Stürze vermeiden“.

