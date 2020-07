„Was ist uns unser Fleisch wert?“

Bad Mergentheim.„Was ist uns das Fleisch auf unserem Teller wert?“. Zu diesem Thema findet am Dienstag, 14. Juli, eine digitale Veranstaltung von MdB Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Bündnis 90/Die Grünen) statt. Wie die Zukunft der Landwirtschaft sozial gerechter, mit fairer Tierhaltung und regionaler Wertschöpfung gestaltet werden kann und welche Rahmenbedingungen nötig sind, möchte die Politikerin mit Gästen besprechen. Dies sind Claudia Albrecht (Bäuerin und Metzgermeisterin, Markelsheim), Margret Beck (Vorsitzende der Landfrauen Main-Tauber), Simon Kunzmann (Bioland-Landwirt im geschlossenen System und Direktvermarkter, Schefflenz), Martin Hahn (MdL, agrarpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im Landtag Baden-Württemberg) und weitere Interessierte. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr via „GoToMeeting“ online statt. Anmeldung bis 13. Juli unter: charlotte.schneidewind-hartnagel.wk@bundestag.de

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020