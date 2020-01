Wanderplan wird vorgestellt

Bad Mergentheim/Igersheim.Die Jahreshauptversammlung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Bad Mergentheim, findet am Samstag, 1. Februar, im Restaurant am Golfplatz, Erlenbachtalstraße 36 in Igersheim statt. Auf der Tagesordnung stehen die üblichen Regularien mit Berichten sowie die Vorstellung des Wanderplanes. Einen wichtigen Tagesordnungspunkt stellt die Neuwahl des Vorstandes dar. Zudem erfolgt die Ehrung langjähriger Mitglieder und ein Rückblick mit Bildern auf das letzte Wanderjahr. Ab 14.30 Uhr können sich die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen auf die Hauptversammlung einstimmen, der offizielle Beginn ist um 15 Uhr. Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, kann sich bei Familie Balzer unter Telefon 07931/47026, melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020