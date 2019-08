Wandern und Blick auf Kultur

Bad Mergentheim.Der alljährliche Wandertag der Würth Industrie Service findet am Freitag, 11. Oktober, um 12.30 Uhr statt.

Nach einer Wanderung durch die heimischen Wälder zum Industriepark lässt man Kultur- und Geschichtsinteressierte hinter die Fassade blicken. Im Rahmen des Wandertags besteht die Möglichkeit an einer der Führungen durch die Ausstellungen „Führungskultur rund um den Trillberg – einst und jetzt“ sowie „Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung“ teilzunehmen. Sie blicken auf die historische Vergangenheit des Drillbergs zurück. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 12.30 Uhr auf dem Marktplatz. Von der Altstadt geht es mit dem Wanderführer Helmut Fischer über fünf Kilometer durch Wiesen und Wälder hinauf auf den Drillberg, wo die Gruppe in Empfang genommen wird. Nach der Ankunft im Industriepark beginnt die Vorstellung der Würth-Gruppe als Traditionsunternehmen. Anmeldungen können bis 7. Oktober über die Stadt Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 574815 oder per E-Mail an tourismus@bad-mergentheim.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019