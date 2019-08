Waldkino startet am Montag

Bad Mergentheim.Es ist ein gemeinsames Angebot von Wildpark, dem Kino „Movies“, der Stadt und der „Solymar“-Therme: Sechs Tage lang wird es erstmals ein Waldkino in Bad Mergentheim, oben am Wildpark, geben.

Am Montag, 5. August, geht’s los. Gezeigt werden am Eröffnungsabend eine „Sneak Preview“ (Überraschungsfilm; ab zwölf Jahren), dann am Dienstag „Green Book – eine besondere Freundschaft“ (ab sechs Jahren), am Mittwoch „Rocketman“ (ab zwölf Jahren), am Donnerstag „Monsieur Claude 2“, am Freitag „Der Junge muss an die frische Luft“ (ab sechs Jahren) und am Samstag, 10. August, „Bohemian Rhapsody“ (ab sechs Jahren).

Neben Kinofilmen aller Genres warten rund um das Erdhaus auch eine große Poolbar, chillige Lounges, weitere Überraschungen und Blockbuster-Leckereien frisch vom Smoker auf die Besucher. Tickets sind vorab online unter www.kino-bad-mergentheim.de erhältlich sowie an der Kinokasse im „Movies“ und an der Abendkasse (Eingang Erdhaus). Das Open-air-Kino hat zwei Platzbereiche: den Liege-/Picknickbereich und den Sitzbereich. Decken und Sitzkissen dürfen mitgebracht werden. Einlass und Platzauswahl ist immer ab 19 Uhr, der Filmbeginn jeweils bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 21.30 Uhr. Ein öffentlicher Shuttlebus verkehrt an den Veranstaltungstagen stündlich ab 18.30 Uhr von der Haltestelle „Altstadt/Schloss“ aus und bringt die Zuschauer nach Filmende auch wieder zurück in die Stadt. sabix

