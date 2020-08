Waldkino in Bad Mergentheim: Programm noch bis Donnerstag

Bad Mergentheim.Umgeben von Bäumen und unterm Sternenhimmel interessante und spannende Filme auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand Filme schauen, kann man in Bad Mergentheim – noch bis Donnerstag. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr veranstalten der Wildpark, das örtliche Kino „Movies“, die „Solymar“-Therme und die Stadt Bad Mergentheim wieder das Waldkino. Gezeigt werden in den nächsten Tagen noch folgende Filme: Samstag, 22. August, „Die schönsten Jahre eines Lebens“. Sonntag, 23. August: „Die Känguru Chroniken“ (ursprüngliche Fassung). Montag, 24. August: „Marie Curie – Elemente eines Lebens“. Dienstag, 25. August: „Undine“. Mittwoch, 26. August: „Edison – ein Leben voller Licht“. Donnerstag, 27. August: „Happy Ending“. Tickets sind nur online unter www.kino-bad-mergentheim.de erhältlich. Hier findet man auch die Hinweise zum Infektionsschutz sowie die Uhrzeiten für den Veranstaltungsbeginn. Besucher sollten an wetterfeste und warme Kleidung für die kühleren Abendstunden denken. sabix/Bild: PS Werbeagentur

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.08.2020