Waldgebiete meiden

Bad Mergentheim/Stuttgart.„Landesweit herrscht in den Wäldern aktuell Lebensgefahr. Die Bürger sind gehalten, Waldgebiete vorerst zu meiden“, warnt Forstminister Peter Hauk. Das Sturmtief „Sabine“ habe auch in Baden-Württemberg landesweit Schäden hinterlassen und sorge immer noch für ein hohes Risiko durch umstürzende Bäume und herabbrechende Äste oder Baumkronen. „Wer jetzt die Wälder betritt, begibt sich in Lebensgefahr. Auch beim Befahren von Straßen, die durch oder entlang von Wäldern führen, ist besondere Vorsicht angezeigt“, sagte Forstminister Hauk bereits Anfang der Woche in Stuttgart. Das gesamte Schadensausmaß im Land lasse sich erst Zug um Zug ermitteln, wenn sich die Lage nach dem Sturmtief entspannt habe und die Forstleute die Wälder wieder betreten könnten. „In den kommenden Tagen und Wochen werden zahlreiche Waldgebiete durch die Aufräumungsarbeiten gesperrt sein. Die Bürger sind gehalten, diese Sperrungen zu ihrem eigenen Schutz unbedingt zu beachten, aber auch um die Arbeiten nicht zu behindern“, betonte Minister Hauk. Private Waldbesitzer, die von Sturmschäden in ihren Wäldern betroffen seien, sollten sich nicht vorschnell an die Aufarbeitung ihrer Schadhölzer machen, sondern den Kontakt zu ihrer zuständigen unteren Forstbehörde suchen und sich dort Rat einholen. „Die Aufarbeitung von Sturmholz ist sehr gefährlich und gehört in die Hände von Profis mit den entsprechenden Maschinen. Bei der Aufarbeitung von Sturmholz passieren immer wieder teils schwere Unfälle. Hier geht Sicherheit vor Schnelligkeit“, so der Minister. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.02.2020