Waghalsiger Überholvorgang

Bad Mergentheim.Gleich vier Fahrzeuge wurden am Dienstagvormittag bei einem missglückten Überholvorgang beschädigt. Ein 72-Jähriger hatte es gegen 10.40 Uhr offenbar sehr eilig als er von der A 81-Anschlussstelle in Richtung Kurstadt fuhr. Zwischen den Abzweigungen Bobstadt und Lustbronn setzte der Senior an einer uneinsehbaren Stelle zum Überholen der beiden vor ihm befindlichen Pkw und eines vorausfahrenden Sattelzuges an. Als sich der Audi auf Höhe des Fahrzeughecks des Lkws befand, kam ihm ein 61-Jähriger im BMW entgegen. Anstatt wieder hinter dem Laster einzuscheren, gab der A4-Lenker Gas und versuchte noch am Lkw vorbeizukommen. Der BWM-Fahrer wollte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Der Audi blieb rechts am Sattelzug hängen und stieß auf der linken Seite mit dem 1er BMW zusammen. Zudem wurde auch noch ein VW Golf, der hinter dem Laster fuhr, durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 16 000 Euro. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. pol

