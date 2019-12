Wachsam sein

Die Pfeile und Kurven zeigen nach oben. Schaut man sich die Zahlen und Grafiken des Stadtkämmerers in Ruhe an, so wird deutlich, dass der Weg der Kurstadt seit mehreren Jahren bergauf führt.

Bad Mergentheim wächst. Für mehr und neue Einwohner werden Baugebiete geschaffen, Kindergärten und Schulen erweitert oder gleich neu gebaut, der Personalstamm der Stadtverwaltung vergrößert sich; ja, die gesamten Aufwendungen und Erträge haben sich enorm gesteigert. Und die Schulden im Kernhaushalt wurden gesenkt. Das ist insgesamt gesehen sehr erfreulich und auch das erfolgreiche Werk der Stadtverwaltung und des Gemeinderats.

2020 wird weiter kräftig investiert, aber auch neue Schulden sind geplant. Das ist mit Maß und Ziel und im derzeitigen Niedrigzins-Umfeld auch kein Problem, wenngleich die Mahnungen zurecht zunehmen, wachsam zu sein und bei aller Wachstums-Euphorie es nicht zu übertreiben.

Dass die „Stadt der Zukunft“ auch klimaverträglicher sein soll, fordern laut Umfragen immer mehr Menschen – nicht nur die jungen. Und auch im Bad Mergentheimer Gemeinderat werden dazu die Stimmen mehr und lauter. Acht Mal Nein zum Haushalt 2020 (bei 23 Befürwortern) bedeuten immerhin 25 Prozent Ablehnung. Das alles sollte nicht unbeachtet bleiben. . .

