Wachbach und Hachtel optimieren ihre Kooperation

Wachbach.Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr im Gasthaus zur Linde lobte Abteilungskommandant Stefan Walter die Zusammenarbeit mit der Hachtler Wehr und verdeutlichte, dass die gemeinsamen Übungen sehr wichtig sind und weiter ausgebaut werden sollen, da auch immer mehr Einsätze gemeinsam bestritten werden. Das gelte auch für die Jugendfeuerwehren.

Die aktive Wehr zähle aktuell 44 aktive Mitglieder. Davon sind neun Frauen. Im letzten Jahr rückte die Abteilung zu sechs Einsätzen aus. Darunter waren ein Kaminbrand sowie Ölspuren und ein Küchenbrand. Diese Zahl werde sich vermutlich durch die Neuanschaffung eines Löschfahrzeugs erhöhen, so dass Walter auch auf neue Aufgaben und Herausforderungen aufmerksam machte. Aus diesem Grund möchte die Feuerwehr aktiv für neue Mitglieder werben. Schriftführer Dominik Mühleck erzählte, dass die neue Übungsorganisation gut umgesetzt werde. Die Feuerwehrabteilung hatte 2019 die Übungen in die Hände der Mitglieder gegeben, so dass in Zweierteams viele verschiedene Szenarien ausgearbeitet wurden.

So hatte man von der Stationsausbildung über die Fahrzeugkunde bis zum Einsatz mit gelegtem Feuer oder eingeklemmten Personen alles dabei. Neben einer Bierprobe oder dem Besuch des Feuerwehrfestes in Bütthard war der zweitägige Ausflug nach Dresden ein Höhepunkt 2019. Dort besuchten die Abteilungsmitglieder die Feuerwehrmesse Florian.

Milena Mühleck und Sandra Burkert berichteten, dass Jugendfeuerwehr zwölf Mitglieder habe. Davon sind neun Jungen und drei Mädchen. In den Übungsabenden thematisierte man feuerwehrtechnische Inhalte wie Erste Hilfe, Fahrzeugkunde oder Löschangriffe. Außerdem gab es Freizeitaktivitäten wie Spieleabende oder die Teilnahme am Völkerballturnier der Gesamtjugendfeuerwehr Bad Mergentheim. Höhepunkt war ein 12-Stunden-Tag, bei dem neben Fahrzeugüberprüfung und Einsätzen auch gekocht und gespielt wurde. Die Gruppe der Löschzwerge zähle aktuell sechs Kinder, die bei Übungsabenden mit Spiel und Spaß an die Feuerwehr herangeführt werden und auch bei Übungen mit den Großen teilnehmen durften.

Anton Mühleck erwähnte in seinem Bericht die Unternehmungen der Altersabteilung, die sich erfreulicherweise nun regelmäßig zum Stammtisch trifft und der aktiven Wehr bei verschiedenen Aktionen wie Bewirtungen zur Seite steht.

Andreas Geyer richtete das letzte Mal als Stadtbrandmeister Grußworte an alle Anwesenden. Er finde es toll, dass durch Löschzwerge und Jugendfeuerwehr seit mehreren Jahren der Nachwuchs gefördert werde.

Außerdem sei die Ausschreibung für das neue Löschfahrzeug rausgegangen und so werde man in etwa einem Jahr mit dem neuen Auto rechnen dürfen. Auf ein neues Feuerwehrhaus werde man noch länger warten müssen. Geyer stellte die ersten Pläne vor und zusammen warfen die Feuerwehrleute einen Blick auf den Grundriss und die Aufteilung des geplanten Baus. Zu guter Letzt verabschiedete Geyer sich von der Versammlung und bedankte sich für die letzten acht Jahre der guten Zusammenarbeit. Im weiteren Verlauf der Versammlung fand die Wahl der Ausschussmitglieder statt. Hier wurden vier Beisitzer in den Ausschuss gewählt. Neu in den Ausschuss gewählt wurden Stefanie Mühleck und Manuel Landwehr.

Abteilungskommandant Walter bedankte sich bei Herbert Burkert und Peter Mühleck für langjähriges Engagement im Ausschuss. Nach Wahlen und Beförderungen wurden unter „Verschiedenes“ kommende Aktionen wie ein Tag zur Mitgliederwerbung oder Freizeitaktivitäten besprochen. Joshua Scheidel und Daniel Scheidel erklärten sich bereit, das Amt des Gerätewarts zu übernehmen. ffw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020