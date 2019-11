Vortrag über Leben nach dem Tod

Bad Mergentheim.Im Katholischen Gemeindehaus findet an diesem Dienstag, 12. November, ein Vortrag mit dem Weltanschauungsbeauftragten der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Frederic-Joachim Kaminski, statt. Er beschäftigt sich mit der Frage, was eigentlich nach dem Tod kommt. Obwohl der Umgang mit dem Faktum des Todes sehr unterschiedlich ist, besteht doch die verbindende Hoffnung, dass es nach dem Tod in irgendeiner Form weitergeht. Der Referent beleuchtet unterschiedliche, auch fremde Sichtweisen und will über diesen Weg dazu anregen, den christlichen Glauben neu zu entdecken. Dabei wird er verdeutlichen, dass die Botschaft Jesu Christi eine Botschaft des Lebens ist. Auch auf das Verständnis der leiblichen Auferstehung wird er eingehen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Veranstalter ist die Keb Dekanat Mergentheim. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019