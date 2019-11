Vortrag im Arsenal

Bad Mergentheim.Der letzte Vortrag der Historischen Deutschorden-Compagnie zum Jubiläum 800 Jahre Deutscher Orden, Kommende Mergentheim, findet am Montag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr im Arsenal statt. Thema „St. Mauritius-Ritterheiliger des Deutschen Ordens“. Die Spurensuche von Hans-Georg Boehm beginnt in der Patronatskirche des Deutschen Ordens in Podelwitz, jetzt evangelische Dorfkirche. Sie war 1250 ein Geschenk des Markgrafen von Meißen an den Deutschen Orden und ist vermutlich an St. Kunigund in Halle gelangt. Der Ort Podelwitz liegt zirka 35 Kilometer östlich davon. Die Spur geht weiter über Magdeburg, Niederalteich bis nach Coburg. Aber auch in der Kommende Freiburg und in Bötzingen sind noch lebensgroße Spuren zu finden. An einer Ortschronik wird zurzeit gearbeitet. Der Eintritt ist frei. doc

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.11.2019