Vorfreude auf viele gute Begegnungen

Bad Mergentheim.Den Menschen will sie nahe sein und sich auch zentralen Fragen nach dem Sinn des Lebens stellen. Susanna Herr (48) beginnt im Dezember ihren Dienst als evangelische Krankenhauspfarrerin in Bad Mergentheim.

Eine erfahrene Seelsorgerin kommt mit Susanna Herr ans Caritas-Krankenhaus und tritt damit die Nachfolge von Pfarrer Thomas Dreher an, der im März nach Tübingen gewechselt ist. Ihr Lebensweg ist gekennzeichnet durch fundierte pastoralpsychologische Ausbildung und praktischen Einsatz in Klinik und Fortbildung.

„Der Dienst im Krankenhaus“, so betont sie, „ist für mich wichtig, denn hier treffe ich Menschen in extrem bedrängenden Situationen“. Wer das Gespräch mit ihnen suche, so ihre Erfahrung, komme an zentralen Fragen des Lebens nicht vorbei. Wer Leid und Krankheit intensiv erlebe, dem stelle sich die Sinnfrage - und der brauche ein Gegenüber, um damit umzugehen. Hier habe die Krankenhausseelsorge ihren Platz und „ich bin gern in Kontakt mit Menschen und freue mich auf gute Begegnungen“.

Aufgewachsen ist Susanna Herr in Winterbach im Remstal. In Schorndorf besuchte sie das Gymnasium und machte ihr Abitur mit den Leistungskursen Musik und Latein. Sie erwog das Studium der Musik, doch dann zog sie die Theologie vor, um im Beruf den Menschen nahe sein zu können. Dem Studium in Tübingen und Bern folgte vor Beginn des Vikariats ein Jahr akademischer Arbeit. 2001 wurde Susanna Herr Vikarin im Kirchenbezirk Aalen und war danach Pfarrerin z.A. im Kirchenbezirk Kirchheim unter Teck. Der Spezialisierung auf die Krankenhausseelsorge diente die Stelle am Diakonieklinikum in Stuttgart mit gleichzeitiger pastoralpsychologischer Ausbildung.

Stets weitergebildet

Auch während der fünfjährigen Zeit als Gemeindepfarrerin in Dornhan im Kirchenbezirk Sulz am Neckar bildete sich Susanna Herr auf diesem Gebiet weiter – jetzt war die Supervision an der Reihe. Seit 2010 wirkte die Theologin dann auch am landeskirchlichen Seminar für Seelsorge, vor allem im Bereich Ehrenamtliche Seelsorgeausbildung und Aufbauausbildung der Diakone.

Seit 2013 war Susanna Herr Klinikseelsorgerin an der Filderklinik in Filderstadt-Bonlanden und schloss dort ihre supervisorische Weiterbildung ab. Nach entsprechender Weiterbildung ist sie jetzt auch Mitarbeiterin in der Ausbildung hauptamtlicher Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakoninnen und Diakone in pastoralpsychologischer Grundausbildung am Seminar für Seelsorgefortbildung der württembergischen Landeskirche.

Susanna Herr singt gerne im Chor, liebt das Spiel auf ihren Blockflöten und besucht gerne klassische Konzerte. Die Landschaft des Taubertal weiß sie zu schätzen: Sie ist gern draußen in der Natur, wandert oder ist mit dem E-Bike unterwegs.

Die Investitur von Krankenhauspfarrerin Susanna Herr findet am Freitag, 6. Dezember, 14 Uhr, in der Caritas-Krankenhaus-Kirche „Maria, Heil der Kranken“ statt. peka

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019