Von Einbrechern ausgetrickst

Bad Mergentheim.Trickreich wurde bei zwei Einbrüchen am Freitagvormittag in der Herrenmühlstraße vorgegangen.

Um 10.30 verließ eine 72-jährige Frau ihre Wohnung und wurde auf der Straße von einer ihr unbekannten jungen Frau angesprochen. Als die Seniorin eine Stunde später zurückkehrte, war bei ihr eingebrochen und Schmuck und Wertgegenstände gestohlen worden.

Im selben Zeitraum kam es nur wenige Häuser weiter zum nächsten Einbruch. Gegen 11 Uhr wurde eine 87-Jährige mit einem dreisten Trick aus ihrer Wohnung in einer Seniorenwohnanlage gelockt: Eine unbekannte Frau klingelte bei der Seniorin und teilte ihr über die Gegensprechanlage mit, dass für sie ein Paket eingetroffen sei. Sie möge zur Entgegennahme an das Tor der Anlage kommen. Dort angekommen wurde die ältere Dame von einer jungen Frau mit Bommelmütze in ein Gespräch verwickelt und einige Minuten lang davon abgehalten in ihre Wohnung zurückzukehren. Als sie dort wieder eintraf, stellte sie fest, dass Unbekannte eingedrungen waren und Bargeld und Schmuck im vierstelligen Eurobereich entwendet hatten.

Zeugen waren neben der Frau mit Mütze noch zwei weitere Frauen im Bereich der Wohnanlage aufgefallen, die mit dem Einbruch etwas zu tun haben könnten. Die Polizei sucht nun nach weiteren Personen, die Angaben zu den Einbrechern oder Einbrecherinnen machen können. Diese sollten sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier in Bad Mergentheim melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020