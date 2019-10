Von der Glitzerwelt zur Stallarbeit in der Heimat

„Tausche Kamera gegen Kuh“ – unter diesem Titel stellte Autor Gerd Bayer zusammen mit seiner Co-Autorin Christine Knödler eine Autobiografie vor.

Bad Mergentheim. Buchhandlungen pflegen in Zeiten von amerikanischen Versandanbietern im Internet eine besondere Beziehung zu ihren Lesern, indem sie Autoren einladen und vor Ort ihre Bücher vorstellen lassen. Eine solche Buchpräsentation führte wieder die Bad Mergentheimer Buchhandlung Moritz und Lux durch. Der Autor Gerd Bayer stellte zusammen mit seiner Co-Autorin Christine Knödler eine Autobiografie vor: „Tausche Kamera gegen Kuh“.

Die Resonanz beim Publikum war erstaunlich groß; über 120 Stühle mussten herbeigeschafft werden, um allen Besuchern der Veranstaltung in der Buchhandlung Platz zu bieten. Ein Grund für das starke Interesse an der Lebensgeschichte Gerd Bayers dürfte sein Wohnort Rüsselhausen (bei Niederstetten) sein. Dort kennt man den Bauernhof seiner Familie, den Martinshof, seit Generationen. Noch erstaunlicher ist aber Bayers beruflicher Werdegang: Angeregt durch die Naturschönheiten Neuseelands fand der Rüsselhausener während seines dortigen Aufenthalts zur Fotografie und verfolgte sein neues Ziel, Fotografie zu studieren, zunächst durch die Fortsetzung der Schule bis zur Fachhochschulreife, dann durch ein Praktikum in Hamburg, wo sich schon erste Erfolge einstellten. Danach wagte er einen großen Schritt und zog nach New York, in das Mekka der Berufsfotografie.

Wie es ihm gelang, in die Welt der Modefotografie aufzusteigen und bei den Portraits bekannter Persönlichkeiten mitzuwirken, konnte die Moderatorin Christine Knödler im Zwiegespräch aus ihm herauslocken. Denn in der Darstellung seiner beruflichen Erfolge zeigte sich Gerd Bayer eher zurückhaltend und bescheiden. Es stimme zwar, dass er sich in New York eine große Wohnung leisten konnte und er gut auf die Vorstellungen seiner prominenten Kunden eingehen konnte, aber ein typisches Karrieredenken wollte er sich nicht unterstellen lassen. Vielmehr sei er die Dinge eher unbefangen angegangen: „Ich musste nur Ja sagen zu dem, was auf mich zukam.“ Gerd Bayer reiste als Modefotograf rund um die Welt.

Nach 13 Jahren in seinem gut bezahlten Traumberuf wuchsen die Zweifel an der kommerziellen Fotografie so sehr, dass er einen radikalen Schnitt wagte. Er zog aus New York zurück in sein 130-Seelen-Heimatdorf Rüsselhausen, um den konventionellen Bauernhof seiner Eltern zu übernehmen und zu einem Biobauernhof umzugestalten. Die Grundidee dahinter: Es müsse möglich sein, einen Weg aus dem Dilemma zu finden, dass Landwirte entweder zu größeren Höfen wachsen (mehr Fläche, mehr Vieh) oder weichen (das heißt den Beruf aufgeben). Bayer sieht den Landwirt nicht gern als Unternehmer, der unter dem Druck von Millionenkrediten fortwährend zu Kompromissen gezwungen wird, was das Tierwohl oder den Umgang mit der Natur anbelangt, sondern setzt auf sein Gegenmodell: Landwirtschaft müsse biologisch und nachhaltig sein, es müsse eine Brücke vom Bauern zum Verbraucher geschlagen werden, zum Beispiel dadurch, dass der Bauer alle Arbeitsgänge transparent macht, Kunden auf den Hof einlädt und seine Entscheidungen gegenüber dem Abnehmer kommuniziert. Dann erst sei der Kunde bereit, für das Mehr an Qualität auch einen höheren Preis an der Kasse zu zahlen.

Nachdem der Norddeutsche Rundfunk eine Fernsehreportage über den Modefotografen ausgestrahlt hatte, der zum Biobauern mutierte, regte auch die Journalistin Christine Knödler den jungen Mann aus Rüsselhausen an, seine Erinnerungen von der Jugendzeit bis heute festzuhalten und öffentlich zu machen. Das Ergebnis liegt nun in Buchform vor.

Durch die Nachfragen der Zuhörer angeregt, konnte der Autor weitere Besonderheiten seiner nachhaltigen Landwirtschaft verdeutlichen: die Auswahl der Rinderrassen, die Weidehaltung und Fütterung oder den Verzicht auf Gewinnmaximierung.

Der Schritt vom Großstadtleben und der Glitzerwelt der Erfolgreichen zur täglichen Stallarbeit in Rüsselhausen war groß. Doch die Leser seines Buches werden nachvollziehen können – nicht zuletzt wegen der eingefügten Meisterfotos –, warum Gerd Bayer die Verwirklichung dieser Vision, trotz aller Mühen, als einen Zugewinn an Lebensqualität sieht. uhe

