Von Beginn unter Marias Schutz

Bad Mergentheim.Der Deutsche Orden hat sich von Beginn an unter den Schutz Marias gestellt: „Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem“.

Am Sonntag, 8. September

Für Museumsführerin Lydia Lauer Anlass genug, sich mit der Ordenspatronin einmal ausführlich zu befassen.

Am Sonntag, 8. September, bietet sie um 14.30 Uhr die besondere Führung „Madonnen in Schloss und Stadt“ im Rahmen des Jubiläums „800 Jahre Deutscher Orden in (Bad) Mergentheim“ im Deutschordensmuseum an.

Im Museum sind besondere Madonnenfiguren zu sehen, wie die Strahlenkranzmadonna des Würzburger Hofgoldschmieds Georg Stephan Dörffer oder die Spitalsmadonna. Maria im Strahlenkranz, Maria mit Kind, Maria als Pieta – die Muttergottes ist in Kirchen und an Wohnhäusern auch in der Stadt vielfach zu finden. Ein Streifzug durch die Jahrhunderte in Schloss und Stadt. dom

