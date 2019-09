Vom Paten bis Dr. Schiwago

BAD MERGENTHEIM.Die berühmtesten Klassiker der Filmgeschichte spannend in Szene gesetzt, in passenden Kostümen und Bühnenbildern – das gibt es am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr im Kurhaus (Großer Kursaal).

Sängerpaar aus München

Präsentiert wird das Ganze vom Sängerpaar aus München „Leona & Stefan Kellerbauer“.

Der Pate, Dr. Schiwago, Cabaret, Casablanca, Love Story, Zwei Herzen im Dreivierteltakt und viele mehr geben sie zum Besten.

Vielseitig und unterhaltsam

Mit ihren vielseitigen, klassischen und unterhaltsamen Programmen, begleitet von Pianisten, aber auch innerhalb von Opernfestspielen, Orchester- und Kirchen-Konzerten, tritt das Paar auf bekannten Bühnen vieler Orte, Städte und Länder, wie Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Tschechien, Frankreich, USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Algerien auf.

Mit Pianist Florian Markel

Mit ihren Stimmen und ihrer lebendigen Bühnenpräsenz singen sich die Beiden stets in die Herzen des Publikums und erzeugen so Spannung, Freude und Begeisterung. Begleitet werden sie von dem in München sehr bekannten Pianisten Florian Markel. Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931/965-225, an der Gläserausgabe/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931 / 574820 sowie an der Abendkasse und im Internet unter www.kurpark.reservix.de. pm

