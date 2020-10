Vom Modefotograf zum Biobauer

Bad Mergentheim.Pfarrerin Segl empfängt am Montag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr bei den Caféhausplaudereien Gerd Bayer als Talk-Gast.

Abenteuerlicher Lebensweg

Er wird von seinem abenteuerlichen Lebensweg erzählen: Nach seiner Karriere als Modefotograf, die ihn in die ganze Welt bis nach New York führte, entschied sich Gerd Bayer zur Rückkehr in sein Heimatdorf Rüsselhausen, wo er den traditionellen Bauernhof seiner Eltern zu einem Biobauerhof mit interessanten Angeboten verwandelte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.10.2020