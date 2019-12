Vom „Fuchs“ bis zum „Bayerischen Hof“

Zurzeit wird er schmiedeeiserne Ausleger der ehemaligen Gastwirtschaft „Zum Goldenen Kreuz“ vom Eckgebäude Marktplatz 2 wieder an seinem Stammplatz in luftiger Höhe angebracht.

Bad Mergentheim. Die Werbeanlage von antiquarischem Wert erinnert an die lange Tradition des Gebäudes als Gastronomiebetrieb von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis kurz vor Weihnachten 1976 – unter dem Zeichen des „Fuchses“, des „Goldenen Kreuzes“ und des „Bayerischen Hofs“.

Noch 1753 ist das Eckhaus, das sich der Länge nach in die Mühlwehrstraße hinein erstreckt, im städtischen „Lagerbuch“ als privates Wohnhaus von Anton Riegel eingetragen.

Spätestens 1786 war es in den Händen von Martin Fazel, der die Übertragung der zuerst auf dem Haus Deutschordensplatz 1 und dann auf der Burgstraße 5 ruhenden Schildgerechtigkeit „Zum Fuchsen“ auf dieses Gebäude erreichte.

„Keinen Schild aushängen“

Nachfolger Mathes Liebler erhielt laut Protokoll des Stadtgerichts (Vorgänger des Stadtrats) vom 7. September 1804 die Erlaubnis, „seinen Schild zum Fuchsen in jenen zum goldenen Kreuz umändern zu dürfen, unter der Bedingnis jedoch, daß er keinen Schild aushänge, sondern statt dessen eine das Wirthszeichen zum goldenen Kreuz vorstellende Tafel an der vordern und Neben Seite seines Hauses ausstelle“. Bei den Hinweistafeln an den Hausfassaden blieb es dann bis wenigstens 1819, wie eine damals entstandene Nordansicht des Marktplatzes von der Hand des Landschaftsmalers Georg Joseph Gisser im Deutschordensmuseum zeigt.

Ausleger von 1820?

Der schmiedeeiserne Wirtshausausleger mit dem Kreuz, der stilistisch in die 1820er oder 1830er Jahre passt, dürfte noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der jahrzehntelang hier tätigen Wirtsfamilie Friedrich Kistner am Hauseck angebracht worden sein. Auf einer Fotoansicht des nördlichen Marktplatzes, 1885 vom Hoffotografen Ludwig Holl aufgenommen, ist er jedenfalls zu sehen.

Von 1890 bis 1919 gaben sich, wie der im Stadtarchiv überlieferten Konzessionsakte zu entnehmen ist, die Pächter der Kreuzwirtschaft nach jeweils kurzer Zeit die Klinke in die Hand.

Die „dingliche Gastwirtschaft“ verfügte zwar über 4 bis 6 „Fremdenzimmer“, jedoch über keine – damals wichtige – Stallung zur Unterbringung von Gästepferden.

Etwa ein Jahrzehnt diente das Eckgebäude als evangelisches Vereins(gast)haus bzw. „Christliches Hospiz“, wobei das Verhältnis zwischen dem beteiligten „Süddeutschen ev. Jünglingsbund“ und der Kirchengemeinde „nicht immer zufriedenstellend gewesen zu sein“ scheint, wie Pfarrer Dr. Heinz Goldammer später im Rückblick schreibt.

Nach dem Kauf des dreigeschossigen Hauses durch die Gebrüder Eugen und Ludwig Friesinger, der eine Architekt, der andere Bildhauer, erfolgte eine weitgehende bauliche Umgestaltung, die seitdem vor allem im Parterre das äußere Erscheinungsbild des Marktplatzes 2 durch die Eckpassage und größere Fenster prägt. Pächter Julius Reichert warb im Mai 1929 in den höchsten Tönen für Würzburger Hofbräu-Biere, für Weine, Kaffee, Speisen und für zehn Fremdenzimmer in seinem nunmehr als „Bayerischer Hof“ firmierenden Betrieb.

Während des Zweiten Weltkrieges war der Gasthof zeitweilig geschlossen und nach Kriegsende bis April 1948 von der US-Besatzungsbehörde beschlagnahmt.

Vor der Betriebsübergabe an die neue Pächterin Marta Bärenstecher ließ die Eigentümerfamilie Schmitt-Friesinger im Winterhalbjahr 1956/57 für das ganze Haus eine Zentralheizung einbauen und alle Zimmer an fließendes Wasser anschließen.

Werbung mit Leuchtschriften

Leuchtschriften warben nun an den Außenfassaden für die in der neuen dreigeteilten Gaststätte „Bierstüble“ erhältlichen „Deutschherren Biere“ und das Münchner „Löwenbräu“.

Letzter Hotelpächter des „Bayerischen Hofs“ mit 16 Fremdenzimmern war ab 1967 Lothar Siebold, zuvor Pächter des im Vorjahr abgebrochenen Hotels „Hirsch“ (Burgstraße 2, heute Kaufhaus).

Nach weiteren Umbauten diente das Erdgeschoss des Marktplatzes 2 ab Juni 1977 als Bankfiliale, seit Anfang 1997 ist hier ein Juweliergeschäft zu finden.

Der prächtige Wirtshausausleger „Zum Goldenen Kreuz“, dank des „Bürgerforums Stadtbild“ nach sorgfältiger Erneuerung in der Restaurierungswerkstatt Norbert Eckert nun wieder am alten Platz in neuem Glanz erstrahlend, wird wie eh und je die Blicke der Einheimischen und Touristen auf sich ziehen.

