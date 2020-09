Vom Fremdsprachen- bis Fotografierenlernen

Bad Mergentheim.An der Volkshochschule startet in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse: einen kurzer Überblick.

Grundlegende Kenntnisse der Buchführung, Bilanzierung und Kontenführung lernen Teilnehmer ab Freitag, 9. Oktober, im „Grundkurs Buchführung“. Er umfasst insgesamt 15 Termine. Lehrreich in Theorie und Praxis ist auch der Workshop „Porträtfotografie“, der am Mittwoch, 30. September, als Einzeltermin stattfindet. Im Bereich Gesundheit startet am Montag, 28. September, der Kurs „Acht Brokate – die beliebtesten Qigong-Übungen für Anfänger“. Die Teilnehmer treffen sich dazu insgesamt zehn Mal. Genauso oft kommt auch die Gruppe zusammen, die sich ab Montag, 5. Oktober, dem „Vini Yoga“ zuwendet, bei dem der Atem eine zentrale Bedeutung hat.

Wissen um edle Tropfen

Das Wissen um edle Tropfen steht beim „Rotwein Seminar“ mit dem Untertitel „Wie kommt die Kirsche in den Wein?“ im Mittelpunkt. Zum Kurs, der am Donnerstag, 8. Oktober, als abendlicher Einzeltermin stattfindet, gehört auch eine Weinverkostung. Bereits einen Tag zuvor, am Mittwoch, 7. Oktober, können Umweltfreunde abends per Livestream der digitalen Vortragsreihe „Stadt.Land.Welt.“ mit Experten-Einschätzung zur Bekämpfung des Klimawandels folgen.

Ein Lesekurs aus der Reihe „Federlesen“ führt die Interessierten ab Mittwoch, 30. September, oder ab Donnerstag, 1. Oktober, zu jeweils vier Terminen in das Hohenlohe-Zentralarchiv im Schloss Neuenstein. Thema: „Der rasende Tod – Epidemien und deren Bekämpfung im Hohenlohe der Frühen Neuzeit.“

Mit einem vielfältigen Angebot an Sprachkursen wird das aktuelle vhs-Angebot abgerundet: Französisch A1.1 (ab Donnerstag, 8. Oktober, zwölf Termine); Französisch A2.1 (ab Dienstag, 6. Oktober, zwölf Termine); English Conversation Club B1/B2 (ab Freitag, 9. Oktober, acht Termine); Englische Lektüre B2 (ab Montag, 28. September, 15 Termine); Deutsch A2.1 (ab Montag, 12. Oktober, 15 Termine) sowie Deutsch A1 (ab Montag, 12. Oktober, 15 Termine).

Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen ist telefonisch unter 07931/ 574300 möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de. Bei allen Kursangeboten ist die vorherige Anmeldung erforderlich.

Auf ihrer Internetseite informiert die Volkshochschule auch ausführlich über ihr Hygienekonzept und die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz. stv

