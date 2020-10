Vollsperrung im Erlenbachweg

Bad Mergentheim.Wegen eines Wasserrohrbruchs muss der Bad Mergentheimer Erlenbachweg in einem Teilstück voll gesperrt werden. Der betroffene Abschnitt beginnt aus Richtung Bad Mergentheim auf Höhe der Hausnummer 24 und aus Richtung Igersheim auf Höhe der Hausnummer 30. Wie lange die Vollsperrung andauert, kann noch nicht genau abgeschätzt werden. Es ist mit Beeinträchtigungen auch in der kommenden Woche zu rechnen. Anwohner werden gebeten, ihren Müll in jenen Straßen-Bereichen zur Abfuhr bereit zu stellen, die nicht im Gebiet der Vollsperrung liegen. Dazu erhalten alle Betroffenen auch noch ein Informationsblatt von der Stadt. Der Stadtbus kann die Haltestellen bis Igersheim vorübergehend nicht bedienen. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.10.2020