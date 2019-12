Viermal Gold und einmal Silber für Weingut Braun

Markelsheim.Viermal Gold und einmal Silber gab es 2019 für Erzeugnisse des Markelsheimer Weingutes Braun bei der „Wine Trophy“ in Berlin und beim Gourmet- und Reisemagazin „Savoir Vivre“.

„Wir stellen Weine bei Prämierungen an, um zu sehen, wo wir stehen“, betont Madlen Braun, die für den Ausbau der guten Tropfen im Keller verantwortlich zeichnet. Unterstützt wird sie von ihrem Bruder Jonas – beide sind Techniker für Weinbau und Kellerwirtschaft bzw. Oenologie – sowie von Mutter Sonja und Vater Erhard.

Interessant ist für die Markelsheimer Selbstvermarkter, ob Fachjuroren die Qualität der Produkte sowohl im hochwertigen Bereich als auch im Basissegment anerkennen. „Wir wollen schließlich nicht betriebsblind werden“, betont die junge Winzerin im Gespräch mit dieser Zeitung.

Niveau hoch halten

Die jetzt wieder erhaltenen Auszeichnungen bestätigen den Anspruch, das Niveau hoch zu halten und stetig an den Arbeitsabläufen und der Qualitätskontrolle vom Weinberg bis zur Kelter zu feilen. Auch die Investition in Technik spielt eine Rolle. „Insgesamt bin ich in meiner Arbeit von Jahr zu Jahr sicherer geworden“, betont Madlen Braun. Das junge Team im Keller des Weinguts testet auch gerne einmal Neues. Eine edelsüß ausgebaute 2018er Spätburgunder Rosé Auslese ergänzt das Portfolio ebenso wie ein Riesling trocken „Edition 9189“ (benannt nach den Geburtsjahrgängen der Geschwister), der im Holzfass vergoren wurde. Über 30 Weine umfasst mittlerweile das Sortiment des Hauses. Die Rotweine werden nahezu ausschließlich, die Weißweine zu 50 Prozent „modern trocken“ ausgebaut. Das heißt beim Rotwein sortentypisch fruchtbetont mit dezenten drei bis fünf Gramm Restzucker, beim Weißen wird ein fruchtiger und spritziger Charakter angestrebt. Außer der qualitativen Standortbestimmung ist die Familie Braun freilich stolz auf die 2019 erhaltenen Auszeichnungen, wobei die international angelegte Berliner Trophy ein breiteres Vergleichsspektrum bietet, während die Savoir-Vivre-Verkostung spezifischer kategorisiert ist. „Berliner Gold“ erhielt das Weingut Braun bei der Sommerverkostung für 2018er Müller-Thurgau und 2018er Mönchsberg Bacchus in Berlin. Die Wine Trophy versteht sich als Deutschlands bedeutendste und größte internationale Weinverkostung. Sie steht unter der Schirmherrschaft der Internationalen Organisation für Rebe und Wein“ (OIV) sowie der Union Internationale des Œnologues (UIOE) und lässt jährlich namhafte Produzenten und Händler aus aller Welt zusammenkommen. Über 13 500 Anmeldungen werden mittlerweile bei der Winter- und Sommerverkostung gezählt.

Vier Tage lang blind werden die angestellten Weine verkostet. Die unabhängige Expertenjury setzt sich aus Önologen, Sommeliers, „Masters of Wine“, erfahrenen Händlern, Winzern und Fachjournalisten zusammen. Die Produkte werden nach dem 100-Punkte-Schema gemäß den Vorschriften und Richtlinien der OIV und der UIOE bewertet. Die Berliner Wein Trophy führte als erste in der Branche unter anderem Aspekte wie önologische Analysen der ausgezeichneten Weine und die notarielle Aufsicht ein.

Im Gegensatz zu anderen Weinwettbewerben dürfen nur 30 Prozent der verkosteten Produkte gemäß der OIV-Regeln prämiert werden. Das bedeutet, dass nur den besten Produkten die Ehre zuteil wird, eine Wine Trophy-Medaille zu erhalten. Entsprechend wertvoll ist das diesjährige Ergebnis für das Markelsheimer Weingut.

Ebenfalls eine Fachjury verkostet für das Gourmet- und Reisemagazin „Savoir Vivre“ angestellte Produkte. Hier erreichten der Literwein 2018er Riesling sowie 2018er Markelsheimer Mönchsberg Kerner des Weinguts Braun jeweils eine Goldmedaille. Der 2017er Markelsheimer Propstberg Riesling S trocken wurde mit Silber ausgezeichnet. tom

