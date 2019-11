Vierbeiner unverzichtbar bei der Vermissten-Suche

Bad Mergentheim.Kreisbereitschaftsleiterin Jasmin Ambach und Kreisbereitschaftsleiter Manuel Breitenbacher können sechs weiteren Hundeführern und deren Hunden zur bestandenen Rettungshundeprüfung gratulieren. Die Teams erweitern zukünftig den bisherigen Kreis der Einsatzkräfte auf insgesamt zehn. Die Rettungshundestaffel wird in der Regel von der Polizei über die integrierte Leitstelle Main-Tauber alarmiert, wenn eine Person vermisst wird.

Vor Zulassung zur eigentlichen Prüfung müssen Lehrgänge aus den Bereichen Kynologie (Lehre vom Hund), Erste-Hilfe am Hund, Karte und Kompass, eine Sprechfunkausbildung sowie ein Sanitätslehrgang absolviert werden. Die Prüfung selbst besteht zunächst aus einem theoretischen Teil (Fachfragentest), welchen die Hundeführer beantworten müssen.

Der erste Teil der praktischen Prüfung fand auf dem Gelände des DRK-Kreisverbandes in der Rotkreuzstraße statt. Bei der Verweisübung muss der Hund eine Person, die am Boden liegt, anzeigen, ohne diese zu belästigen oder zu verletzen. Bei der anschließenden „Unterordnung“ wird der Gehorsam des Tieres auf die Probe gestellt: Es muss ohne Leine in verschiedenen Gangarten „Fußlaufen“. Dies ist besonders wichtig, da die Rettungshunde im Einsatz oft durch Menschengruppen gehen oder auch mit anderen Hunden in Kontakt kommen. Die Unterordnung enthält auch die typischen Kommandos wie „Platz“, „Steh“ und „Sitz“.

Der letzte Teil der Prüfung, das Auffinden von zwei vermissten Personen, erfolgte im Wald bei Löffelstelzen. Zu Beginn der Suche befragt der Hundeführer die Einsatzleitung nach Daten zu den Vermissten und setzt dann seinen Hund zum Suchen an. Wenn der Hund jemanden gefunden hat, zeigt er diesen durch „Verbell“ oder auch durch Rückverweisen an.

Echtes „Aushängeschild“

Beim „Rückverweisen“ kommt der Hund nach Auffinden der Person zum Hundeführer zurück und springt diesen an oder zieht an einem Gegenstand und zeigt so dem Hundeführer, dass er etwas gefunden hat. Der Hundeführer lässt sich vom nun angeleinten Hund zur Fundstelle führen.

Im Gegensatz dazu bleibt beim Verbell der Hund an der Fundstelle und bellt solange, bis der Hundeführer ihn erreicht hat. Der Hundeführer muss dann noch in der Lage sein, die Person medizinisch zu versorgen. Nach erfolgreicher Prüfung erhält der Hundeführer seine Urkunde und der Hund seine Rettungshundemarke.

„Die Rettungshundestaffel ist ein Aushängeschild des KV Bad Mergentheims. Ich habe großen Respekt vor deren Arbeit“ so der im Juli neu gewählte KV-Präsident Prof. Dr. Thomas Haak, der die Prüfung besucht hat, um sich über die Arbeit der Rettungshunde zu informieren.

Nach dieser Prüfung kann die Rettungshundestaffel des DRK- Kreisverbands Bad Mergentheim auf zehn geprüfte Rettungshundeteams zurückgreifen. Die Ausbildung zum Rettungshund dauert 2,5 Jahre. Das vier- bis achtstündige Training mit den Hunden findet zweimal pro Woche statt.

Teilnehmer (Erstprüfungen): Melanie Bauer mit Labrador Rüde Freddy, Dominik Theiler mit Border Collie Hündin Samba, Kai Hacker mit Australien Shepphard Hündin Nala. Wiederholungsprüfungen: Josef Raupp mit Aussie Mix Rüde Simba, Kay Wagner mit Rottweiler Hündin Letty, Rene Zahner mit Labrador Hündin Aki. Aus Nürtingen zu Gast: Nicolas Herdin mit Border Collie Hündin Chaja. drk

