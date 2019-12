Vier Virtuosinnen im Kursaal

Bad Mergentheim.Klassische Musik auf unnachahmliche Weise mit dem Musikgeschmack unserer Zeit zu verbinden – das ist das musikalische Anliegen des Streichquartetts La Finesse. Die vier Virtuosinnen verstehen es, die Geschichte großer Meister auf ihren Instrumenten neu zu erzählen – traditionsbewusst und modern zugleich. Alle musikalischen Interpretationen mit Elementen aus Rock, House, Dubstep und Electro wurden eigens von und für „La Finesse“ arrangiert und verleihen dem Quartett seinen unverwechselbaren Sound.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, beim Gäste-Service im Haus des Gastes, Telefon 07931/965-225 und bei der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 07931/57-4820 sowie im Internet unter www.kurpark.reservix.de und an der Abendkasse.

