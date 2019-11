Vier Autos rutschen beim Parkplatz Kaiserstein ineinander

Bad Mergentheim/Herbsthausen.Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Montag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 290 zwischen Bad Mergentheim und Herbsthausen an der Einmündung zum Parkplatz Kaiserstein. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage berichtete, wollte ein Autofahrer von Herbsthausen kommend auf den Parkplatz Kaiserstein abbiegen. Ein zweites Fahrzeug kam hinter dem Wagen zum Stehen. Ein weiteres, drittes Auto war gerade im Begriff anzuhalten, als ein vierter Autofahrer die Situation offenbar zu spät erkannte und auf das dritte Fahrzeug auffuhr. Dabei schob er es auf die beiden bereits wartenden Autos auf, rutschte dann an den Fahrzeugen vorbei und kollidierte seitlich mit dem zweiten Fahrzeug in der Reihe. Zwei Unfallbeteiligte wurden hierbei leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Über den Sachschaden konnte die Polizei in Heilbronn gestern Nachmittag noch keine Angaben machen. Das Rote Kreuz und die Feuerwehr waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. sem/Bild: Sascha Bickel

