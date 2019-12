Vielseitiges Angebot der Kinderkirchen

Main-Tauber-Kreis.Hirten und Engel sind Pflicht beim Kind in der Krippe. Doch bei vielen der „Krippenspiele“ zur Weihnachtszeit waren Personen der Gegenwart mit ins Geschehen verwoben – sehr zur Freude der zahlreichen Zuschauer.

Gar nicht so einfach war es für die zahlreichen Mitarbeiter, das geeignete Stück für die Mädchen und Jungen ihrer Kinderkirche zu finden. Nachbargemeinden wurden befragt, Bücher gewälzt und das Internet durchforstet. Da fanden sich dann traditionelle „Krippenspiele“ neben modernen Übertragungen des Weihnachtsgeschehens, doch „die Geburt in Bethlehem muss einfach im Mittelpunkt stehen“, wie eine Mitarbeiterin feststellte. Wenn das Spiel dann auch noch Blitzlichter auf die heutige Zeit und in die weite Welt werfe – umso besser.

Wenn dann das passende Manuskript gefunden war, ging die Arbeit erst recht los. Fehlende Akzente wurden eingebaut und die vorhandenen Rollen mussten mit der Zahl und den Begabungen der Kinder in Einklang gebracht werden. Selten ging das, ohne dass das Mitarbeiterteam gemeinsam mit der Pfarrerin Szenen neu schrieb oder Rollen zusammenlegte. Die ganze Adventszeit über wurde dann geprobt . Da konnte es geschehen, dass bis zur Hauptprobe manch einer seine Rolle nicht so recht beherrschte oder Mikrofon und Beleuchtung ausfielen. Kein Problem für erfahrene Mitarbeiter – die wissen, dass das ganz normal ist und die Aufführung trotzdem ein Erfolg werden kann. Und wirklich: Wenn dann im Familiengottesdienst am Heiligen Abend die Hirten und Könige dem Kind ihre Aufwartung gemacht hatten und das letzte Lied verklungen war – dann war alles gut und großer Beifall belohnte alle Mitwirkenden.

In fast allen Kirchengemeinden im Kirchenbezirk Weikersheim gibt es einen Kindergottesdienst. Mitarbeiterinnen aus den kleineren Ortschaften berichten sogar stolz: „Wir haben alle Kinder aus dem Dorf!“ In den Kinderkirchen wird jeden Sonntag gesungen und gebetet, einer Geschichte gelauscht, gebastelt und gespielt. Das geschieht oft im örtlichen Gemeindehaus oder im Anschluss an den Erwachsenengottesdienst in der Kirche. Einmal im Jahr aber stehen die Kinder vor den Erwachsenen im Mittelpunkt: Dann ist Weihnachten. peka

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019