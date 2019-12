Vielseitig tatkräftiger Geschäftsmann

Bad Mergentheim.Still sitzen, die Beine hochlegen, das war viele Jahrzehnte lang nicht das Ding von Horst Seitz. Mit 85 Jahren starb der bekannte Bad Mergentheimer Geschäftsmann bereits am 14. Dezember, wie seine Familie erst jetzt der Öffentlichkeit bekanntgab. Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis statt.

Seine Firma Sanitätshaus Seitz GmbH, mit zahlreichen Filialen und Mitarbeitern, hatte Seitz vor Jahren seinen Söhnen Axel und Marc übergeben und sich dennoch nicht wirklich zur Ruhe gesetzt.

Fechten, Reiten, Fliegen, Fallschirmspringen – das alles waren Hobbys, denen Horst Seitz lange Jahre noch gerne nachging, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung anlässlich seines 80. Geburtstages vor fünfeinhalb Jahren verriet. Er selbst bezeichnete sich als „Heimat verbundener Weltenbummler“. Er sei viel unterwegs, freue sich aber auch, wenn er wieder in heimische Gefilde zurückkehren könne, erzählte Seitz damals und er berichtete auch: „Die ersten 40 Jahre meines Lebens waren sehr hart.“

Horst Seitz wurde am 3. Mai 1934 in Würzburg geboren und kam 1939 mit seiner Familie in die Kurstadt. Sein Vater Paul Seitz gründete in Bad Mergentheim ein Sanitätshaus und legte damit den Grundstein für die Seitz GmbH.

Nach dem Tod des Vaters habe er, so berichtete es Seitz einmal, schon früh auf eigenen Beinen stehen müssen. Nach abgelegter Gesellenprüfung als Orthopädietechniker hatte es ihn für einige Jahre nach Rio de Janeiro verschlagen, wo er die Zeit unter anderem damit verbrachte, nach Edelsteinen zu suchen. Irgendwann packte ihn dann aber doch das Heimweh und als „Überarbeiter auf einem Schiff“ kehrte er nach Bad Mergentheim zurück.

Wieder auf deutschem Boden, absolvierte Horst Seitz mit großem Erfolg die Meisterschule zum Orthopädietechniker und machte sich im Anschluss auf in die Selbstständigkeit. Angefangen habe alles mit zwei Mitarbeitern, Schritt für Schritt habe man es schließlich geschafft, eine große Firma aufzubauen.

Horst Seitz hat Zeit seines Lebens viel erlebt und erreicht, sich aber auch in den verschiedensten Bereichen eingebracht. So zum Beispiel tatkräftig bei der Verschönerung des Bad Mergentheimer Stadtbildes, indem er zahlreiche alte Immobilien erwarb, um sie zu renovieren.

Des Weiteren war er viele Jahre an vorderster Front bei der Fechtabteilung des TV Bad Mergentheim aktiv. Ohnehin hatte es ihm der Sport allgemein sehr angetan, als Folge dessen engagierte sich Horst Seitz in unterschiedlichster Form als Sponsor und Förderer.

14 Jahre lang war Seitz auch Präsident des Sportausschusses der Stadt Bad Mergentheim – bis 2015. Und vor zweieinhalb Jahren wurde Seitz zudem für 70-jährige (!) Mitgliedschaft im TV Bad Mergentheim geehrt.

Horst Seitz war Mitglied in mehreren auf sozialem Sektor aktiven Organisationen und organisierte auch zahlreiche Hilfstransporte in bedürftige Länder. Auch seine reichhaltigen beruflichen Erfahrungen auf dem Gebiet der Orthopädietechnik setzte Seitz mehrfach ein, um dem einen oder anderen, der es nötig hatte, etwas Gutes zu tun, wie er rückblickend zu seinem 80. Geburtstag erzählte. Das Leben sei ein Geben und Nehmen – genau nach dieser Maxime verfuhr der Jubilar in all den Jahren seines Wirkens – und er fuhr gut damit.

Seitz war unter anderem auch Ehrenvorsitzender bei den Schlaraffen „Zu den Teutschherren“ und außerdem auch Gründungsmitglied der Historischen Deutschorden-Companie. red/ktm/sabix

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019