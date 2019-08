Viele Teilnehmer verbessern Handicap

BAD MERGENTHEIM.Der 1. Gold-Golf-Cup ein voller Erfolg. Im Golfclub Bad Mergentheim. wurde erstmalig der Gold-Golf-Cup ausgerichtet. 48 Golferinnen und Golfer folgten bei bestem Wetter der Einladung des Plan B Feingoldhandels in Bad Mergentheim.

Gemeinsam mit Siegfried Suttner und Heinrich Schach, den Verantwortlichen des Plan B Feingoldhandels Bad Mergentheim, nahmen Clubpräsident Dr. Peter Günter und Spielleiter Jochen Hesser am Abend eines herrlichen Golftages die Siegerehrung vor. Die hervorragenden Leistungen wurden mit physischem Gold honoriert. Den Sonderpreis „Nearest to the pin“ sicherte sich Chris Harjo. Wie üblich wurde im Stableford Modus in drei Klassen gespielt. In der Nettoklasse C gab es dabei drei hervorragende Einzelergebnisse. Sigrid Fricke belegte mit 42 Nettopunkten den dritten Platz und verbesserte ihr Handicap von 35,5 auf 32,5.

Den zweiten Platz belegte Pauline Scholz mit 50 Nettopunkten. Sie verbesserte ihr Handicap dabei von 37 auf 29,5. Überragender Sieger in der Klasse C wurde aber Greg Smith mit 58 Nettopunkten der sein Handicap damit auf 28,5 verbesserte.

In der Klasse B belegte Eberhard Streitberger mit 35 Nettopunkten den dritten Platz und Rosemarie Sprügel mit 36 Nettopunkten den zweiten Platz. Auch hier gab es einen hervorragenden Sieger: Pascal Boesch erzielte 47 Nettopunkte und verbesserte somit sein Handicap auf 22,0. In der Nettoklasse A liegen die Ergebnisse meist nicht sehr weit auseinander. So auch dieses Mal. Jochen Hesser erreichte mit 38 Nettopunkten den dritten Platz (neues Handicap 14,7). Einen Nettopunkt mehr erzielte Sven Emmert, der sein Handicap auf 12,1 verbesserte. Mit 40 Nettopunkten ging der Sieg an einen Gastspieler des Golfclubs Hamm-Gut Drechen.

Den Tagessieg in der Bruttowertung sicherte sich aber mit 36 Bruttopunkten (38 Nettopunkten) Johannes Landwehr (Neues Handicap 2,5). jh

