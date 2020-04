Viele holten sich im Laden ihre persönliche Maske ab

Bad Mergentheim.Seit diesem Montag gibt es die Maskenpflicht beim Einkaufen – viele stellten sich im Vorfeld die Frage: „Woher die Masken nehmen?“ Die Änderungsschneiderei „Nagham“ in der Mühlwehrstraße verschenkt Masken und landete mit ihrer Dankeschön-Aktion an die Bürger (unsere Zeitung berichtete) einen vollen Erfolg.

Mittlerweile gehört es zum normalen Straßenbild im Land. Während die ersten Maskenträger noch exotisch wirkten und angesichts verstohlener Blicke auch einiges an Mut dazugehörte, Masken aufzusetzen und andere vor den möglicherweise vorhandenen eigenen Viren zu schützen, ist jetzt das Gegenteil der Fall – ohne Gesichtsschutz läuft beim Einkaufen nichts mehr.

Einer, der die Notwendigkeit zur Herstellung großer Mengen an Masken schnell verstanden hat und sich persönlich angesprochen fühlte, ist Ahmed Alsayed Ali, der in der Mühlwehrstraße 1 in Bad Mergentheim eine Änderungsschneiderei betreibt, in der Hoffnung dort beruflich weitermachen zu können, wo er vor seiner Flucht aus Damaskus aufgehört hat, mit einem kleinen, selbständigen Lädchen.

„Ich bin leidenschaftlicher Näher, durch und durch, etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. In meiner Heimat ist Nähen ein ganz normaler Beruf, eben auch für Männer.“ Unsere Zeitung berichtete vor knapp zwei Wochen über sein Vorhaben, seinen Kunden und alle anderen Interessierten als Dankeschön für die Hilfe, die er seit seinem Aufenthalt in Deutschland erfahren hat, mit Masken zu versorgen. Dabei wollte er nicht einmal Geld dafür verlangen, wohlgemeinte Spenden aber gerne entgegennehmen.

Unzählige Masken hat er inzwischen weitergegeben. „So viel Resonanz habe ich wirklich nicht erwartet“, sagt er und schaut neben einem kleinen Berg von Masken auf, der sich auf seinem Arbeitstisch stapelt. „Oft stehen die Leute schon bei Geschäftsöffnung in kleinen Schlangen vor meinem Laden an, um sich ihre persönliche Maske abzuholen“, zeigt er sich überrascht von dem, was sich in den Wochen nach der Veröffentlichung in der Zeitung nun abspielt.

„Die Reaktion der Leute ist überaus positiv, viele sind sehr dankbar und freundlich“, sagt er und gibt zu, dass es auch ein paar skurrile Begegnungen mit Leuten gab, die seine gut gemeinte Aktion nur ausnützen wollten. „Diese sind aber die absoluten Ausnahmen gewesen“, sagt er und erzählt lieber von den positiven Begegnungen, von Spenden einzelner, den Zusatzgeschenken in Form von selbstgepressten Fruchtsäften anderer oder der Schokolade, die ihm Kunden mitbringen. Dankbar ist er auch für diejenigen, die spontan einfach zwei, drei Stunden in seinem Laden bleiben und spontan mithelfen. Auf jeden Fall hat Ahmed nun von morgens bis abends zu tun und verbringt auch die Wochenenden ganztägig hinter seiner Nähmaschine, um die große Nachfrage überhaupt befriedigen zu können. Er hat mittlerweile einen größeren Kundenstamm aufgebaut, viele bestellen größere Mengen an Masken, die er natürlich nicht mehr gratis hergeben kann, weil er selbst ja erst mal den Stoff dafür kaufen muss. „Mein finanzieller Aufwand für die einzelnen Masken, die ich immer noch an die Kunden verschenke, wird ungefähr durch die Spendeneinahmen gedeckt“, betont er. hjd

