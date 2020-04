Viele Betriebe und Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

Bad Mergentheim.Gaststätten, Hotels und Kneipen haben aktuell noch keine klare Perspektive, wann sie wieder voll und ganz – unter Beachtung aller Regeln – ihrem Geschäft nachgehen dürfen. Der Druck ist groß. Tausende Betriebe und noch mehr Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.

Die Bundespolitik hat sich dieser Tage für nur noch sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen im Restaurant für zunächst ein Jahr (ab Juli) ausgesprochen. Doch auch ein Rettungsfonds für die gesamte Branche bleibt auf der Agenda.

Unsere Redaktion sprach erneut mit Frank Bundschu, selbst Geschäftsführer des Hotel-Restaurants Bundschu in Bad Mergentheim und Vorsitzender der Kreisstelle Main-Tauber des Hotel- und Gaststättenverbandes, kurz Dehoga.

Wie ist die aktuelle Situation im Hotel- und Gaststättengewerbe?

Frank Bundschu: Die Situation in den Betrieben ist weiterhin so, dass die meisten Betriebe zu 100 Prozent geschlossen sind. Die finanzielle Situation in den Betrieben spitzt sich zunehmend zu. Daher fordern viele Gastronomen die baldmöglichste Öffnung ihrer Betriebe. Wo möglich haben die Unternehmer außer Haus Angebote kreiert und versuchen so kleine Umsätze zu generieren. Auch die Eisdielen freuen sich, dass sie „To-Go“ Eis verkaufen dürfen. Dies alles hat aber nichts mit dem Normalzustand zu tun.

Die Gastronomen sind hin und hergerissen zwischen finanziellem Druck und Unterstützung der Kontaktbeschränkungen. Deshalb freuen wir uns auf eine baldige Wiedereröffnung, unter Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen. Der Dehoga wird die Mitgliedsbetriebe hierbei unterstützen. Es gibt bereits einen ausgearbeiteten Vorschlag zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen, den der Dehoga zur Verfügung stellt.

Welche Forderungen hat Ihre Kreisstelle an die Politik?

Bundschu: Zuerst möchte ich den Politikern danken, sie haben die besondere Notlage der Hotellerie und Gastronomie erkannt. Besondere Hilfen sind auf den Weg gebracht, diese sind wichtig und werden auch in den kommenden Monaten durch die Branche dringend benötigt. Ein Normalzustand wird es, aufgrund der länger bestehenden Kontaktbeschränkungen, nicht so schnell geben. Geringere Gästezahlen, fehlende Familienfeiern führen zu Verlusten.

Mein Wunsch an die Politik lautet: „Behalten Sie die stark getroffene Hotellerie und Gastronomie, in Ihrer täglichen Arbeit, immer im Gedanken. Unterstützen Sie unsere Branche wo immer Ihnen möglich, um das Kulturgut unserer heimischen Gastronomie und die Vielfalt der Betriebe weiter am Leben zu erhalten.“

Kommen Bundes- und Landeshilfen bei den Betroffenen an?

Bundschu: Ja, die Hilfen kommen an. Soforthilfe, Kurzarbeitergeld und Hilfskredite sind auf den Weg gebracht. Die Soforthilfe ist auf den Konten eingegangen. In der Umsetzung hängt es manchmal an den personellen Möglichkeiten und daher ist noch nicht alles abgearbeitet.

Welche Erwartungen haben Sie an weitere Hilfen aus der Staatskasse, die derzeit diskutiert werden?

Bundschu: Die Landes- und Bundesregierung haben am Dienstag ein weiteres Hilfspaket, die Anpassung des Kurzarbeitergeldes und die sieben Prozent Mehrwertsteuer für Speisen im Restaurant, auf den Weg gebracht. Das finden wir grundsätzlich gut und erkennen hier die Unterstützung durch die Politik. Die Hilfen unterstützen in der Krise. Die Verluste, die in der Hotellerie und Gastronomie entstanden sind und entstehen werden, können dadurch nur gemildert werden. Entsprechend der weiteren Entwicklung in der Corona-Krise, werden sicherlich weitere Hilfen notwendig werden.

Muss auch im Main-Tauber-Kreis mit einem Verlust von gut einem Drittel der Gaststätten/Hotels aufgrund der Krise gerechnet werden?

Bundschu: Vor diesen Größenordnungen bleiben wir auf dem Land hoffentlich verschont. Allerdings ist für viele Gastronomiebetriebe die finanzielle Situation sehr ernst. Besonders die Gaststätten und Caterer werden, mit zunehmender Dauer, immer größer Probleme bekommen. Je länger die Schließungen anhalten, desto höher werden die Betriebsaufgaben sein.

Pachtbetriebe haben größere Schwierigkeiten, da sie nur schwierig Zugang zu Krediten aus den Hilfsprogrammen bekommen. Gerade diese Betriebe werden einfach schließen und aus dem Angebot verschwinden. Größere und Eigentumsbetriebe werden den finanziellen Schaden langfristig finanzieren und somit überleben, auf Kosten anstehender Investitionen und Innovationen.

