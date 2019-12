„Viele Aktivitäten könnten nicht begangen werden“

Bad Mergentheim.Tausende Bad Mergentheimer Bürger engagieren sich im Ehrenamt, allein 64 im Eduard-Mörike-Haus. Die Stadt Bad Mergentheim würdigte ihren Einsatz zum „Internationalen Tags des Ehrenamts“. „Viele, viele Aktivitäten“, so betonte Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn in Vertretung des Oberbürgermeisters, „könnten nicht begangen werden, wenn es Sie, die Ehrenamtlichen nicht gäbe“.

Auch oder gerade die politische Gemeinde wisse dieses Ehrenamt in unseren Zeiten sehr zu schätzen. „Die Liste Ihres Engagement ist unendlich lang und es würde den Rahmen sprengen, alles aufzuzeigen“. Die im Eduard-Mörike-Haus zum Ehrenamtstag versammelten ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer wissen solche Worte zu schätzen. Das ganze Jahr über sind sie dort im Einsatz – vom Vorlesen und Singen über Spaziergänge mit Bewohnern bis hin zum Hüttenbau für das Adventsdorf geht nichts ohne sie. Im Namen von Oberbürgermeister und Gemeinderat, so Manuela Zahn, „danke ich Ihnen für Ihr Dasein als Engel für die Heimbewohner und wünsche Ihnen viel Kraft, Durchhaltevermögen und nicht zu vergessen, Freude an der nicht immer leichten Aufgabe“. Wie gut, „dass solches Engagement, gerade im Umgang mit schwachen, gebrechlichen Menschen, für einen selbst unendlich viel zurück gibt. Ein schwacher Händedruck, strahlende, glückliche Augen sind der Dank für Ihre Mühe.“

Ihr Dank gelte selbstverständlich ebenso den ehrenamtlich Tätigen in den anderen Einrichtungen der religiösen „freien Träger“ in der Stadt und dem übrigen ehrenamtlichen Bürgerengagement in Vereinen, Feuerwehr oder Rotem Kreuz.

Auch Hausdirektor Stefan Haberl bedanke sich beim Ehrenamtsteam für den vielseitigen Einsatz, der tagtäglich im Eduard-Mörike-Haus geleistet wird. Besonders würdigte er die „großartige Offenheit“ im Team. So seien vier junge geflüchtete syrische Männer „im Haus angenommen, begleitet und gefördert“ worden. Der Lohn dafür sei „eine tiefe Dankbarkeit und Freundschaft dieser vier Männer, welche sich in einem hohen ehrenamtlichen Engagement im Haus widerspiegelt“. Das gelinge über jede kulturelle und Glaubensgrenze hinaus. „Wenngleich der Begriff ‘Integration’ mittlerweile etwas abgenutzt erscheint – hier ist diese vollständig gelungen“. Ihre Ehrung sei so wohlverdient. Nach einer Laudatio von Ehrenamtskoordinatorin Ute Kaiser erhielten Sandra Sazinger, Karin Strunz, Margarete Stump, Ahmad Alduij, Anas Alhusin, Adnan Khattab und Assem Hamdeh die silberne Ehrennadel für fünf Jahre ehrenamtliche Tätigkeit, die goldene Ehrennadel für zehn Jahre ging an Friedline Grabosch. Ein weiteres Beispiel für den am „Tag des Ehrenamts“ gewürdigten ehrenamtlichen Einsatz ist auch der Kleiderladen der Diakonie in der Münzgasse 13. Dort sind an sechs Tagen der Woche rund 30 Ehrenamtliche im Einsatz und bieten überwiegend für bedürftige Menschen gute getragene und gespendete Kleidung an. Um den Betrieb für sie aufrecht zu erhalten, werden ständig Menschen gesucht, die hier ihre Fähigkeiten einsetzen. Mit Menschen müsse man umgehen können, sagt Barbara Veeh, die Leiterin des Diakonischen Werks in Bad Mergentheim, dazu ein Gefühl für ihre Bedürfnisse haben und ein Blick für die richtige Kleidung sei auch nützlich. Übrigens werden auch Männer gesucht – gerade für die schwereren Sachen, die es immer wieder anfallen. Wer mitmachen möchte, kann sich bei der Diakonie Bad Mergentheim melden unter Telefon 07931/4816980 oder unter barbara.veeh@diakonie.ekiba.de. peka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019