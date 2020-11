„Viel sitzende Arbeit braucht Ausgleich“

Rauchen, Fehlernährung und Bewegungsmangel erhöhen das Risiko für Herzkreislauferkrankungen. Experten geben in der „Herzwoche“ wertvolle Tipps.

Bad Mergentheim. Präsenzveranstaltungen sind in der „Herzwoche“ in Bad Mergentheim dieses Jahr nicht möglich und so kooperiert die Kurverwaltung mit den Fränkischen Nachrichten. In Interviews geben Spezialisten Auskunft rund um das Thema „Herz“.

Gudrun Schüßler ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie. Sie wirbt für die Vorsorge vor Herzkreislauferkrankungen – „genügend Sport, eine gesunde Ernährung und Normalgewicht sind wichtiger als Tabletten zur Vorbeugung“.

Schüßler arbeitete bis 2017 im Caritas-Krankenhaus in der Abteilung „Innere Medizin/Kardiologie“. Seit 2018 ist sie in der kardiologischen Gemeinschaftspraxis Drs. Bauer/Hahn in Bad Mergentheim tätig.

Frau Schüßler, was sind die Hauptrisikofaktoren für Herzkreislauferkrankungen?

Gudrun Schüßler: Ein großer Teil des kardiovaskulären Risikos wird durch Rauchen, Fehlernährung und Bewegungsmangel erklärt. Bewegungsmangel wird unterschätzt, weil man in den zur Verfügung stehenden Rechenmodellen diesen Risikofaktor bisher kaum berücksichtigt hat. Es ist aber ein stetiger Anstieg der Zahl von Personen mit Übergewicht/Adipositas, körperlicher Inaktivität und Diabetes mellitus zu beobachten. In der Medizin nennt man das mittlerweile „Bewegungsmangelsyndrom“.

Was versteht man darunter genau? Und wie kann man sich schützen?

Schüßler: Man kann ausrechnen, dass Menschen, die mehr als acht Stunden am Tag sitzen, ein erhöhtes Sterberisiko haben. In unserem Landkreis Main-Tauber sind nach Erhebungen der AOK von 2017 im Vergleich zum Land Baden-Württemberg überdurchschnittlich viele Patienten übergewichtig/adipös. Politische Veränderungen (zum Beispiel die Begrenzung von Zucker in Lebensmitteln) sind in nächster Zeit nicht zu erwarten. Da ist Eigeninitiative gefragt, bei der wir unsere Patienten gern unterstützen und sie motivieren wollen!

Abnehmen, wenn notwendig Rauchentwöhnung und regelmäßige körperliche Bewegung stellen die besten Präventionsmaßnahmen gegen kardiovaskuläre Erkrankungen dar. Durch Umsetzung dieser Punkte könnten bis zu 60 Prozent der kardiovaskulären Erkrankungen verhindert werden

Wie viel Sport ist sinnvoll?

Schüßler: Viele von uns bewegen sich zu wenig. Körperliche Aktivität wirkt wie ein Medikament und ist sicher! Es ist bei jedem sinnvoll, muss aber gegebenenfalls individuell angepasst werden (nach Leistungsfähigkeit und Gesundheitszustand). Der entscheidende Schritt ist, überhaupt anzufangen (zum Beispiel Nordic Walking). Mindestens 2,5 Stunden Sport pro Woche sollten angestrebt werden. Eine Einheit sollte 15 bis 30 Minuten betragen. Es gilt: Selbst wenig Bewegung ist immer noch besser als überhaupt keinen Sport zu treiben.

Kann man auch zu viel Sport machen?

Schüßler: Das gesunde Menschen zu viel Sport machen, sehen wir eigentlich nicht. Optimal für die Herzgesundheit sind laut Studien rund 3,5 Stunden Sport pro Woche. Eine Studie (2019) konnte nachweisen, dass fünf Stunden körperliche Bewegung pro Woche erforderlich sind, um tägliches Sitzen von acht Stunden auszugleichen. Dies erfordert schon viel Disziplin.

Selten gibt es Patienten, die wir aufgrund der Erkrankung etwas in ihrer sportlichen Bewegung bremsen müssen. Wir erfragen bei jedem Patienten seine wöchentliche Bewegungsdauer und versuchen durch Motivation und Empfehlungen diese bei den Patienten zu steigern und freuen uns über jeden Patienten der diese Empfehlungen umsetzt.

Welche Rolle spielt das Cholesterin? Muss es zur Not mit Medikamenten gesenkt werden?

Schüßler: Erhöhte Cholesterinwerte stellen einen zusätzlichen Risikofaktor für Herzkreislauferkrankungen dar. In Deutschland haben deutlich mehr als 50 Prozent der über Dreißigjährigen einen erhöhten LDL-Cholesterinwert. Um wie viel man sein Cholesterin senken sollte, hängt von der eigenen Situation ab. Das kann man durch Rechenmodelle abschätzen. Auf jeden Fall wird ein schlechtes Cholesterin (LDL-Cholesterin) von weniger als 116mg/dl empfohlen. Man sollte, wenn man darüber liegt, unbedingt mit einer Änderung des Lebensstils und der Ernährung anfangen. Bei Patienten nach Herzinfarkt weiß man inzwischen, je niedriger desto besser und senkt inzwischen das LDL-Cholesterin auf Werte unter 55mg/dl.

Wann sollte man sein Herz untersuchen lassen?

Schüßler: Herzvorsorgeuntersuchungen werden beim Hausarzt in Deutschland ab dem 35. Lebensjahr angeboten. Bei auffälligen Befunden kann dieser den Patienten zum Facharzt schicken, zum Beispiel bei sehr stark erhöhtem Blutdruck, bei sehr hohen Cholesterinwerten oder wenn Geschwister in jungem Alter an Herzinfarkten verstorben sind.

Auch wenn sie mit über 45 Jahren sehr intensiven Sport treiben wollen (zum Beispiel ein Marathontraining beginnen wollen), ist eine Untersuchung beim Hausarzt sinnvoll. Wenn sich dann Hinweise für ein erhöhtes Risiko ergeben, erfolgen weitere Untersuchungen zum Beispiel bei uns in der Praxis, eine Herzultraschalluntersuchung und ein Belastungstest. Ein Freizeitsportler unter 45 Jahren, der keine Beschwerden hat, braucht solche Untersuchungen nicht.

Was erhoffen Sie sich von Ihren Patienten und welche Tipps geben Sie den Bürgern?

Schüßler: Die Menschen selbst und unsere Patienten können viel mehr als wir Ärzte zu ihrer Gesundheit beitragen. Sie gewinnen Lebensqualität und Lebenszeit wenn sich gesund ernähren, ihr Gewicht normalisieren, mindestens zweieinhalb Stunden in der Woche Ausdauersport treiben und das Rauchen beenden. Natürlich ist das Ganze schwerer, als jeden Tag eine Tablette einzunehmen, aber es lohnt sich.

Es ist übrigens nie zu spät, mit mehr Bewegung und gesünderer Ernährung anzufangen!

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020