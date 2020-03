Viel Müll ruht weiter auf dem Grund

Die jährliche Tauberufer-Reinigungsaktion des Fischereivereins Bad Mergentheim bringt jede Menge Unrat ans Tageslicht, den achtlose Zeitgenossen illegal entsorgen.

Bad Mergentheim. Sie ist leider immer wieder nötig, die Tauberufer-Reinigungsaktion des Fischereivereins Bad Mergentheim. Am Samstagmorgen trafen sich 31 Mitglieder am Alten Sportplatz in Igersheim, um die Tauber, aber auch andere vom Verein bewirtschaftete Gewässer vom Müll zu befreien, den verantwortungslose Zeitgenossen achtlos wegschmeißen sowie an und in die Gewässer „entsorgen“.

Schnell wurden Zweier-Teams gebildet, und die Mitglieder der Jugendabteilung zogen zusammen mit einem Betreuer zu den Seen. Und wieder einmal staunten die Müllsammler nicht schlecht, was sie so alles am und im Wasser fanden.

Obwohl des leichte Hochwasser den Zugang erschwerte und die trübe Tauber einen gnädigen Schleier auf den im Wasser liegenden Abfall legte, füllten sich die Müllsäcke schnell. Was heuer auffiel, war die große Zahl von Einmal-Putztüchern, die sich in Büschen, an Ästen und Zweigen und auch im Wasser fanden. Zudem war nicht leicht, den zum Teil im Boden feststeckenden Abfall aufzusammeln.

In Elpersheim holten die Fischer ein Mountain-Bike aus der Tauber, unter der Mergentheimer Schwimmbadbrücke fand sich ein Plattenspieler und mehrere Zinnteller, und in Igersheim ein völlig intakter Holzkohlengrill. Auch sonst war wieder die ganze Palette des wild entsorgten Abfalls mit dabei: Batterien, Flaschen, Konservengläser, Plastiktüten-, -Eimer und -Säcke, diverse Behältnisse, Scherben, Drähte, Dosen, Blechteile, Kartonagen, Papier, Styropor sowie Holzbretter und Leisten.

Bei normalem Wasserstand und entsprechend klarer Sicht auf den Gewässergrund wäre sicherlich noch jede Menge weiterer Müll entdeckt worden; es steht also zu befürchten, dass noch viel mehr Abfall in der Tauber ruht. Zwar ist es für die Angler immer wieder unverständlich, warum die Tauber und andere Gewässer als Müllkippe benutzt werden, dennoch waren die Helfer am Ende froh, an diesem Tag der Umwelt einen Dienst erwiesen zu haben. fv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020