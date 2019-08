Viel los auf dem Brückenfest

Dörzbach/Hohebach.Einiges zu tun hatte die Polizei, vor allem am frühen Sonntagmorgen, während des Brückenfestes in Hohebach. Gegen 3 Uhr meldete ein Zeuge eine Schlägerei zwischen zwei jungen Männern. Beim Eintreffen der Polizisten konnte nur noch einer der Beteiligten angetroffen werden. Diesem sprachen die Ordnungshüter ein Hausverbot für die restliche Zeit der Veranstaltung aus. Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es gegen 3.45 Uhr zwischen Jugendlichen. Einer der Streithähne bedrohte den anderen mit einem Messer, daher wurde er von den Ordnungshütern in Gewahrsam genommen. Nachdem die eingesetzten Polizeibeamten um 4 Uhr in der Früh aufforderten, den Ausschank zu beenden sowie den Festplatz langsam zu räumen, ließen Festbesucher ihren Frust wahrscheinlich durch das Treten gegen einen Streifenwagen heraus. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf zirka 3000 Euro geschätzt. pol

