„Viel Herzblut in die Arbeit gesteckt“

Über 13 Jahre lang leitete Katrin Löbbecke (66) die Kurverwaltung. In Kürze geht sie in Ruhestand und übergibt an Sven Dell. Zeit für eine Bilanz.

Bad Mergentheim. Die Übergabe der Amtsgeschäfte naht. Kurdirektorin Katrin Löbbecke verabschiedet sich Ende Januar und reicht die Führung der Kurverwaltung an Sven Dell (45) weiter. Im September 2006 trat Löbbecke die Nachfolge von

...