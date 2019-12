Viel Geld für Bildung und Betreuung

Bad Mergentheim investiert auch 2020 kräftig. Allein im Bereich „Bildung und Betreuung“ sollen es 6,8 Millionen Euro sein. Neue Schulden sind ebenso geplant.

Bad Mergentheim. Der Kernhaushalt der Stadt Bad Mergentheim weist für nächstes Jahr 66,86 Millionen Euro an Aufwendungen aus und gleichzeitig 66,42 Millionen an Erträgen, so dass unterm Strich das „ordentliche Ergebnis“ mit 445 000 Euro ins Minus rutscht. Investitionen sind in Höhe von 12,5 Millionen Euro eingeplant, aber auch 7,5 Millionen neue Schulden.

Oberbürgermeister, CDU, SPD, FDP und die Mehrheit der Freien Wähler stimmte dem Haushalt 2020 am Donnerstagabend zu (23 Ja-Stimmen), während die Grünen geschlossen (sieben Räte) zusammen mit Jochen Flasbeck (Freie Wähler) dagegen votierten. Der Stellenplan und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurden alle einstimmig angenommen.

„Wir haben uns angestrengt und die großen Aufgaben, die vor uns liegen, in den Haushalt gepackt“, sagte Oberbürgermeister Udo Glatthaar einleitend in seiner Haushaltsrede und verkündete, dass die Investitionen „auf einem Rekordhoch verharren“. Um dies stemmen zu können und die geforderte Liquidität zu erhalten, habe man den Kreditrahmen auf maximal 7,5 Millionen Euro hochgesetzt. Aber: „Für das zu Ende gehende Jahr 2019 betrug der Rahmen für Kredite 4,2 Millionen Euro und wir mussten keinen Cent davon aufnehmen“, rief Glatthaar in Erinnerung: „Die letzte tatsächliche Kreditaufnahme liegt bereits sechs Jahre zurück. So rechnen wir auch für 2020 nicht damit, den Kreditrahmen vollumfänglich ausschöpfen zu müssen, aber bei all unseren Projekten wird es diesmal wohl ohne Kredite nicht gehen.“

Weiter erklärte der Rathaus-Chef: „Führen wir uns vor Augen, dass unsere Investitionen allesamt als Zukunfts- und keineswegs als Luxus-Investitionen zu charakterisieren sind, dann wird deutlich, dass dieser Haushalt ein seriöses und verantwortungsvoll kalkuliertes Gesamtpaket darstellt.“

Dass die Kurstadt derzeit an vielen Stellen neue Konzepte (Verkehr, Lärm, Tourismus, Sportstätten, Personalentwicklung im Rathaus, etc.) erarbeitet, machte Glatthaar in seiner Rede zum Haushalt ebenfalls deutlich und er freute sich über das anhaltende Wachstum Bad Mergentheims (fast 24 000 Einwohner) und die daraus resultierenden Investitions-Schwerpunkte „zum Ausbau unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen“ (allein 6,8 Millionen Euro). „Aber auch an anderer Stelle setzen wir Entwicklungs-Schwerpunkte: 750 000 Euro für den neuen Gänsmarkt mit mehr Aufenthaltsqualität und 300 000 Euro für Radwege“, betonte Glatthaar und fügte zufrieden an: „Wir wollen 2020 auch unser wichtigstes neues Wohngebiet, das ‚Auenland III’, an den Start bringen und die Erschließung vorantreiben.“

Mit rund 150 Anträgen hätten sich die Fraktionen in die intensiven Haushaltsberatungen eingebracht, so der OB, und für so manchen Teilort hätten auch kleinere Vorhaben – trotz knapper Kassen – die Unterstützung des Gremiums gefunden.

„Ich möchte aber auch nicht verschweigen, dass uns von Ihnen beschlossene Kürzungen sehr getroffen haben“, sagte Glatthaar: „Das gilt besonders für die Kürzungen bei der Stadtbücherei und bei der Jugendmusikschule. Beträge von 10 000 und 15 000 Euro erscheinen zunächst nicht so dramatisch. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass diese Einrichtungen nicht ihre Attraktivität verlieren, wenn die Bürger weitere Einschränkungen des Angebots spüren.“

Der Oberbürgermeister kündigte neue Online-Services der Stadtverwaltung an, den Ausbau der öffentlichen WLAN-Hotspots in den Stadtteilen und statt geplanter 28 000 nun 178 000 Euro (plus 150 000) für die Abarbeitung einer Prioritätenliste bei der Feldwege-Sanierung.

Stadtkämmerer Artur Wirtz erläuterte weitere Details zum Haushalt 2020. Er meinte lächelnd: „Es gibt viel zu erledigen, wir legen den Turbogang ein.“ Auch er zeigte sich zuversichtlich, dass die im Kernhaushalt eingeplanten, neuen Schulden in Höhe von 7,5 Millionen Euro wohl nicht wirklich aufgenommen werden: „Wir werden alles tun, um diesen Maximalbetrag nicht voll auszuschöpfen!“ Zuletzt hatte die Kurstadt 2014 im Kernhaushalt tatsächlich neue Schulden machen müssen und die Schuldenlast hier (also ohne Eigenbetriebe und Darlehen außerhalb des Haushalts) auf 22,7 Millionen Euro gedrückt werden können.

