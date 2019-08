Viel bessere CO²-Bilanz bei Elektroautos

Sehr geehrter Herr Kaplirz zu Sulewicz. Eines an Ihrer Darstellung scheint nicht korrekt zu sein. Selbst beim Zoe mit größter Motorisierung von 40 kWh benötigen Sie bei der Schuko-Ladung mit 2 kW Ladeleistung maximal 20 Stunden, selbst wenn die Batterie ganz leer ist. Da ein Auto ein Stehzeug ist und 23 Stunden pro Tag im Durchschnitt steht, reicht selbst dies für über 95 Prozent der Fahrten aus. Zur Ermutigung möchte ich Ihnen unsere Erfahrungen mit der E-Mobilität schildern.

Im Februar 2017 bekamen wir einen Opel Ampera E geliefert. Dieser erreicht im Sommer im Echtbetrieb ca. 370 Kilometer und im Winter mindestens 250 Kilometer Reichweite. Beruflich war ich bereits in Stuttgart, Mannheim und Regensburg. In Mannheim konnte ich kostenlos in der Parkgarage am Wasserturm laden.

Bei der Fahrt nach Regensburg musste ich einen Zwischenstopp mit zwei Stunden zur Schnellladung an der Autobahn mit 32 kW Ladeleistung einlegen. Meine Ladekarte ist in ein System integriert, das vier Millionen Ladevorgänge in Europa 2018 problemlos abgewickelt hat. Überhaupt war mein Auto bisher fast immer das einzige E-Auto, das an der Autobahn lud. Aktuell keine Spur also von zu wenig Lademöglichkeiten. Zudem finden zirka 80 Prozent aller Ladevorgänge zu Hause statt. So bin ich bis heute über 17 000 Kilometer unterwegs. Der Fahrspaß ist großartig.

Vergleichbare Autos mit 60 kWh Speicher gibt es heute bereits bei zum Beispiel Hyundai zu kaufen. Sicherlich sind diese noch zu teuer, aber machen Sie es doch so wie ich. Montieren Sie sich eine PV-Anlage auf eines Ihrer Dächer und bereits bei 10 kW installierter Leistung und Solarspeicher fahren Sie 7000 Kilometer im Sommerhalbjahr vollständig mit Solarstrom! Und das für zwei Euro pro 100 Kilometer.

Übrigens: Wussten Sie, dass bereits heute die CO²-Bilanz von Elektroautos schon bei weniger als der Hälfte der Lebensdauer die CO²-Bilanz von Verbrennern eingeholt hat? Wie ist diese CO²-Bilanz erst, wenn die Entwicklung der Batterien ohne Lithium etc. weitergeht? Dazu müssen die Autos aber von uns Verbrauchern gefordert werden. Fest steht, 47 Millionen Pkws in Deutschland produzieren jährlich über 100 Millionen Tonnen CO².

Wir können uns Verbrennungsmotoren im Pkw-Bereich aus Klimaschutzgründen eigentlich gar nicht mehr leisten. Wenn unsere Autohersteller dies erkennen, werden wir mit Elektroautos Exportweltmeister sein können. Ich möchte jedenfalls keinen Verbrennungsmotor mehr anschaffen.

Gandhi hat einmal gesagt: „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt.“ Ich jedenfalls fahre dieses Jahr mit der fünf-köpfigen Familie mit dem Elektroauto nach Wien in den Sommerurlaub.

Die ersten 300 Kilometer mit Solarstrom, die zweiten 300 Kilometer mit Ökostrom von der Schnell-Ladesäule. Schöne Ferien wünscht. . .

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019