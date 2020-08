Verschiedene Arten von Tänzen vereint

Bad Mergentheim.Tanzformen aus den verschiedensten Gegenden der Welt präsentieren Sophie Julie und Roger Tristao Adao am Donnerstag, 27. August, um 19.30 Uhr im Klanggarten im Kurpark. Im Programm „Um die Welt getanzt in 80 Minuten“ haben die französische Tänzerin Sophie Julie und der Gitarrist Roger Tristao Adao verschiedene Arten von Tänzen zusammengestellt.

Zum einen traditionelle spanische Flamencotänze wie Sevillanas, Bulerias oder Farruca, zum anderen klassische Stücke spanischer und südamerikanischer Komponisten, die zum großen Teil auf traditionellen Tanzformen beruhen.

So zum Beispiel von Francisco Tarrega Danza mora (maurischer Tanz) oder Enrique Granados Danza andaluza (andalusischer Tanz) oder südamerikanische Tänze wie beispielsweise Danza güarani von Agostin Barrios aus Paraguay oder Tico Tico von Zequinha de Abreu aus Brasilien. Die französische Tänzerin Sophie Julie spürt dem emotionalen Gehalt der Stücke nach und tanzt dazu.

Im Flamenco bilden Musik und Tanz eine untrennbare Einheit. Sophie Julie und Roger Tristao Adao versuchen diese Verbindung der Musik mit ihrem Bruder dem Tanz auf eine andere, neue Art darzustellen. Ein Konzertabend, bei dem man die Musik nicht nur hören, sondern auch sehen kann.

Ausgewählte Veranstaltungen an einem ausgewählten Ort: das ist die „Frei * Luft * Kultur * 2020“ im Klanggarten. Die Kurverwaltung bietet, mit Unterstützung der Fränkischen Nachrichten und Radio Ton, ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm bis 13. September mit Musik, Literatur, Kabarett und Kleinkunst.

Der idyllisch anmutende Klanggarten inmitten des Kurparks bietet Platz für 120 Personen, die den Abend an kleinen Bistrotischen genießen können.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass mit Getränke/Snackverkauf ist bereits um 18.30 Uhr. Bei schlechter Witterung kann die Veranstaltung kurzerhand in die Wandelhalle verlegt werden. Karten gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, beim Gäste-Service im Haus des Gastes im Kurpark, bei der Tourist-Info, den FN-Kundenforen sowie an der Abendkasse. pm

