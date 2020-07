Bad Mergentheim.Ein Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen Samstagmorgen (wir berichteten). Die Polizei sucht nun dringend Zeugen. Gegen 8.15 Uhr stand eine 57-jährige VW-Fahrerin an der der Ampelkreuzung der Bundesstraße 19 und Bundesstraße 290. Vermutlich fuhr die Frau aus bislang ungeklärten Gründen los, obwohl die Ampel Rot anzeigte. Dadurch prallte ihr Wagen mit dem herannahenden VW einer 40-Jährigen zusammen. Mindestens vier weitere Fahrzeuge standen zu diesem Zeitpunkt an dieser Kreuzung oder fuhren vorbei. Die Polizei sucht nun nach diesen potenziellen Zeugen. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, zu melden. pol

